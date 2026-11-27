El Gobierno de Santa Fe publicó este viernes 27 de noviembre el padrón definitivo para el sorteo de las 104 viviendas de la primera etapa de la Villa Suramericana, en la ciudad capital.
Publicaron el padrón definitivo para el sorteo de las 104 viviendas de la Villa Suramericana
El listado reúne a 10.222 postulantes habilitados, que participarán del sorteo que se realizará el miércoles 2 de diciembre a través de la Lotería de Santa Fe.
El listado puede consultarse en la página web del Programa Nido.
El sorteo se realizará el miércoles 2 de diciembre a través de la Lotería de Santa Fe. El horario se anunciará el lunes 30 de noviembre y luego se difundirá el enlace para seguirlo por internet.
La convocatoria, realizada a través de la línea Soluciones Habitacionales del Programa Nido, registró originalmente 24.406 inscriptos, pero luego se realizó una depuración según las condiciones establecidas para poder participar. Las apelaciones se recibieron los días 20 y 24 de noviembre en el Centro de Excombatientes de Malvinas.
El secretario provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli, señaló que alrededor de 2.000 personas se acercaron durante esas jornadas. Explicó que la instancia permitió “resolver en algunos casos la situación en particular” y, en otros, informar a los postulantes por qué no habían quedado habilitados.
Dónde queda la Villa Suramericana
La Villa Suramericana es el complejo habitacional desarrollado en el sector norte de la ciudad de Santa Fe, concebido originalmente como sede de alojamiento para las delegaciones deportivas de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Se emplaza en el cuadrante noreste/norte de la capital santafesina, en el sector delimitado por los barrios Esmeralda Este y Guadalupe Norte.
Cuenta con conectividad directa a través de importantes arterias viales como la Avenida Aristóbulo del Valle (hacia el oeste) y la Avenida General Paz / Echagüe (hacia el este), lo que facilita el traslado rápido tanto hacia el centro de la ciudad como hacia los distintos predios deportivos y el Parque del Sur o la Costanera.
Qué son los Créditos Nido
El sistema se conforma por cuatro líneas de créditos que tienen por motivación viabilizar el acceso a la vivienda por construcción, adquisición o terminación. Las líneas son:
- Crédito Hipotecario para Construcción y Adquisición de Viviendas
- Créditos Hipotecarios para Terminación de Viviendas
- Créditos Hipotecarios Individuales de Gestión Colectiva
- Créditos para Adquisición o Construcción de viviendas por Cesión de Derechos