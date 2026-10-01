Instancias decisivas

Se publicó el padrón provisorio y abren la instancia de apelaciones para el sorteo de 52 viviendas en Venado Tuerto

Con 4.260 aspirantes aptos y miles de carpetas observadas por errores administrativos o falta de actualización, la Dirección de Vivienda provincial habilitó turnos presenciales en la Casa Museo "Cayetano Silva" para corregir inconsistencias.