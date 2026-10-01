El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) dependiente del Ministerio de Obras Públicas, publicópublicó el Padrón Provisorio en el portal web del gobierno de postulantes para el sorteo de las 52 viviendas que se construyen en barrio Cayetano Silva, de Venado Tuerto.
Se publicó el padrón provisorio y abren la instancia de apelaciones para el sorteo de 52 viviendas en Venado Tuerto
Con 4.260 aspirantes aptos y miles de carpetas observadas por errores administrativos o falta de actualización, la Dirección de Vivienda provincial habilitó turnos presenciales en la Casa Museo "Cayetano Silva" para corregir inconsistencias.
La nómina preliminar fue elaborada a partir de las declaraciones juradas completadas por las familias en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda (permanente).La nómina preliminar fue elaborada a partir de las declaraciones juradas completadas por las familias en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda (permanente).
Para garantizar que cada aspirante conozca su condición, el organismo provincial notificó a los solicitantes mediante un correo electrónico institucional.
En dicho mensaje se adjunta el enlace directo para la descarga del padrón preliminar . Cada participante figura en el listado bajo la condición explícita de "Apto para sorteo" o, en su defecto, con la leyenda que detalla la causal específica de su no aptitud.
De 15.000 inscriptos al listado real
Si bien el padrón total contiene más de 15.000 registros, el delegado regional de la Dirección Provincial de Vivienda en el sur santafesino, Fabián Vernetti, explicó que esta cifra se debe a que el sistema funciona como un registro único y permanente donde quedan asentadas inscripciones históricas.
Al analizar en detalle la composición actual de la nómina, se identifican tres situaciones: 4.260 postulantes Aptos para sorteo, que son los grupos familiares que completaron adecuadamente el formulario y cumplen con las exigencias normativas vigentes.
Alrededor de 5.800 postulantes desestimados que corresponden a anotaciones de convocatorias pasadas que no realizaron la actualización obligatoria de sus datos personales dentro del plazo fijado.
Cerca de 5.000 postulantes No aptos, incluye a solicitantes que presentan inconsistencias administrativas o errores en la carga digital.
Entre las fallas más habituales se encuentran equivocaciones en los ingresos consignados, omisión de integrantes del grupo familiar o la duplicación de registros por haberse inscripto simultáneamente en la demanda general y en algún cupo específico (como Discapacidad).
Apelación y atención presencial
Para aquellos grupos familiares catalogados preliminarmente como "No Aptos", la Provincia habilitó una instancia única y obligatoria de apelación previo a la realización del sorteo. Los interesados deberán solicitar previamente un turno a través del turnero web oficial (turnos.santafe.gov.ar), seleccionando el trámite "Apelación Venado Tuerto 52 Viviendas".
La atención presencial del personal técnico de la DPVyU se llevará a cabo en la Casa Museo "Cayetano Alberto Silva" (Maipú 966) mediante ocho puestos de atención simultánea. Las jornadas confirmadas son los días 8 y 9 de octubre; del 13 al 16 de octubre y del 19 al 21 de octubre, en el horario de 11 a 15 h.
Debido a la alta demanda registrada -que provocó que los turnos para los seis primeros días se agotaran en tan solo 24 horas-, las autoridades provinciales incorporaron los últimos tres días adicionales de atención para asegurar que todos los inscriptos con observaciones puedan realizar su trámite.
Quienes requieran asistencia para gestionar el turno online o asesoramiento previo, pueden acercarse a la Delegación de la DPVyU en Venado Tuerto (Brown 1744), de lunes a viernes de 7:30 a 13:30. Para efectuar la apelación, es indispensable que concurra al menos uno de los titulares con la documentación respaldatoria que pruebe la corrección de los datos.
En contraste, quienes ya figuran en condición de "Aptos" no deben realizar ninguna gestión complementaria.
Una vez concluida la fase de apelaciones y analizados los descargos presentados por los postulantes, la Dirección Provincial de Vivienda confeccionará y publicará el Padrón Definitivo, donde cada familia apta podrá visualizar su número asignado para el bolillero.
Según las estimaciones oficiales, el sorteo público se llevará a cabo a principios del próximo mes. Finalizada la adjudicación inicial, se abrirá un período de verificación documental presencial de aproximadamente un mes antes de proceder a la entrega formal de las llaves a los nuevos adjudicatarios.
Más del 70% de avance
El proyecto de 52 soluciones habitacionales en Venado Tuerto contempla una inversión provincial de 5.262 millones de pesos ejecutada mediante el Ministerio de Obras Públicas. Las unidades poseen tipologías de dos y tres dormitorios, estar-comedor, cocina, baño completo y lavadero exterior.
Actualmente, el avance físico de las obras edilicias se ubica en un nivel de ejecución de entre el 70% y el 80%.
Para acceder a estas viviendas, los aspirantes debieron certificar la conformación de un grupo familiar, acreditar un mínimo de cuatro años de residencia o trabajo continuo en Venado Tuerto, no poseer inmuebles a su nombre y demostrar ingresos formales superiores a $1.180.000.
El financiamiento consiste en un crédito estatal a 25 años sin interés con cuotas actualizables, aclarando la DPVyU que para esta operatoria no se aplica la modalidad bancaria de "Crédito Nido", que se aplicó en las viviendas entregadas en Villa Cañás.
Vernetti: déficit habitacional y el peso de la informalidad
En sus declaraciones, Fabián Vernetti profundizó sobre el contexto socioeconómico que rodea esta masiva demanda. Sostuvo que el déficit habitacional en la región se viene arrastrando desde hace décadas, pero remarcó que se agravó severamente en los últimos años debido a la crisis económica.
El funcionario enfatizó que el precio de los alquileres se ha vuelto asfixiante para los ingresos salariales y que conseguir una vivienda propia resulta una meta inalcanzable para la clase trabajadora.
Vernetti graficó este fenómeno señalando que, a diferencia de décadas pasadas cuando las viviendas sociales estaban destinadas exclusivamente a sectores obreros o de vulnerabilidad extrema, hoy se anotan parejas de jóvenes profesionales universitarios debido a la inexistencia de créditos bancarios accesibles en el mercado tradicional.
Respecto a las condiciones del programa estatal, explicó que el beneficio funciona como un crédito a 25 años sin interés con cuotas actualizables. Si bien la Provincia fijó un umbral de ingreso mínimo familiar de $1.180.000, Vernetti advirtió que el mayor obstáculo no radica en el monto, sino en el alto grado de informalidad laboral ("trabajo en negro").
Explicó que, al tratarse de un financiamiento público donde las cuotas deben abonarse mensualmente, el Estado no puede otorgar un crédito a quien no pueda certificar documentalmente la procedencia de sus ingresos.