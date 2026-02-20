Alberto Samid reapareció tras recibir el alta y generó polémica con críticas a la salud en Uruguay

El empresario cárnico Alberto Samid volvió a la escena pública luego de haber atravesado una internación que incluyó atención médica en Uruguay y en Argentina.
El empresario difundió un video luego de su recuperación y cuestionó el sistema sanitario uruguayo, lo que generó repercusiones políticas y mediáticas en ambos países.
El empresario cárnico Alberto Samid volvió a la escena pública luego de haber atravesado una internación que incluyó atención médica en Uruguay y en Argentina.
Tras recibir el alta, difundió un mensaje en video donde celebró su recuperación, pero también lanzó críticas al sistema de salud uruguayo que generaron polémica.
El exdirigente empresarial había estado internado inicialmente en Punta del Este, desde donde fue trasladado posteriormente a Buenos Aires para continuar con su tratamiento. El episodio generó atención mediática tanto por su estado de salud como por sus declaraciones posteriores.
En el video difundido luego de recibir el alta, Samid agradeció el apoyo recibido durante su internación y expresó su alivio por haber superado el cuadro médico. Según relató, su estado generó preocupación y requirió atención especializada, que finalmente recibió en Argentina.
El empresario sostuvo que el traslado sanitario fue clave para su recuperación y destacó el trabajo del equipo médico que lo atendió en Buenos Aires. También valoró el acompañamiento de familiares y allegados durante el proceso de internación.
En su relato, explicó que realizó gestiones para poder regresar al país y acceder a tratamientos específicos. La internación había comenzado con un cuadro infeccioso detectado mientras se encontraba en Uruguay, lo que derivó en estudios y posteriores decisiones médicas.
Durante el mensaje, el empresario celebró su recuperación con expresiones de alivio y gratitud, en un tono que combinó agradecimientos con definiciones contundentes sobre lo vivido.
Más allá del mensaje personal, las declaraciones de Samid generaron repercusión por sus críticas al sistema de salud uruguayo. En su testimonio afirmó que, ante un problema médico en ese país, recomendaba viajar a Buenos Aires para recibir atención.
También sostuvo que durante su estadía en Uruguay no encontró los recursos médicos necesarios para tratar su cuadro, lo que motivó su traslado. En distintas entrevistas y apariciones públicas reiteró cuestionamientos a la atención recibida en ese país.
Algunos de sus dichos fueron especialmente duros, al señalar que si no hubiera sido trasladado podría haber tenido un desenlace distinto. Las expresiones generaron reacciones en medios y redes sociales, donde se abrió un debate sobre la comparación entre sistemas sanitarios.
El episodio también reavivó la exposición pública del empresario, una figura conocida por sus intervenciones mediáticas y declaraciones polémicas. A lo largo de su trayectoria, Samid ha protagonizado numerosos cruces políticos y mediáticos, lo que contribuyó a amplificar la repercusión de sus dichos.
El cuadro de salud que atravesó comenzó mientras se encontraba en Uruguay, donde había viajado por motivos personales. Inicialmente se habló de una infección, aunque luego se realizaron estudios más complejos para determinar el diagnóstico preciso.
Ante la evolución del cuadro, se resolvió su traslado a la Argentina mediante un avión sanitario. Una vez en Buenos Aires, recibió atención especializada y se le practicaron procedimientos que, según él mismo relató, resultaron determinantes para su mejoría.
Durante esos días, su entorno había manifestado preocupación por su estado y había impulsado gestiones para facilitar el traslado. La situación mantuvo en vilo a sus allegados y generó cobertura en medios argentinos y uruguayos.