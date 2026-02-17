Alberto Samid será trasladado a Buenos Aires en un avión sanitario

El ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak confirmó que ya habló con allegados de Alberto Samid y que intermediará con su prepaga para concretar un vuelo sanitario.
La Provincia de Buenos Aires coordinará un operativo para traer al empresario del sector cárnico de regreso a la Argentina, tras complicaciones de salud que lo dejaron internado en Punta del Este..
Samid permanece internado en el Hospital Cantegril, Punta del Este, Uruguay. Según relataron allegados y su familia, había ingresado por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó tras detectarse un virus en sangre “de origen incierto”, con valores hematológicos bajos, por lo que solicitaron un traslado sanitario para continuar la atención en la Argentina.
El pedido tomó volumen público con un planteo directo: la familia pidió ayuda para conseguir un avión sanitario y llevarlo a Buenos Aires “lo antes posible”, bajo el argumento de que necesita tratarse cerca de sus médicos y su entorno.
En ese contexto, el ministro bonaerense Kreplak aseguró este martes que ya se iniciaron las gestiones: “Ya hablé por teléfono con Samid. Él es paciente de una prepaga e intermediamos para que puedan traerlo a Buenos Aires en un vuelo sanitario y recuperarse más cerca de su casa”, escribió en sus redes.
La intervención llegó después de un descargo del propio Samid, que había cuestionado la falta de respuesta oficial y mencionado tanto al gobernador Axel Kicillof como al secretario de Turismo Daniel Scioli.
Desde la administración provincial, en diálogo con medios nacionales, remarcaron que el circuito habitual se canaliza a través de la cobertura médica y que, si no hay recursos, se articula por vías estatales.
Más allá de los posteos, un traslado de este tipo requiere una serie de pasos como la autorización médica, disponibilidad de una aeronave equipada y coordinación entre los sistemas sanitarios de ambos países para el cruce y la recepción.
Con ese esquema, la clave pasa ahora por la logística. En primer lugar, que la prepaga habilite el operativo y que el equipo médico defina condiciones de traslado, tiempos y modalidad del vuelo, para que el paciente pueda continuar su recuperación ya en territorio argentino