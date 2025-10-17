#HOY:

Alerta amarillo por tormentas fuertes y granizo en la provincia de Santa Fe

El aviso del Servicio Meterológico Nacional afecta a los departamentos General Obligado, San Javier y Vera.

Imagen ilustrativa. El aviso del SMN afecta al norte santafesino. Crédito: Flavio Raina
 10:25

Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En algunas regiones, el aviso subía a alerta naranja.

En el suelo santafesino, el aviso del Servicio Meterológico Nacional afecta a los departamentos General Obligado, San Javier y Vera.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".

El gráfico de alertas del SMN.El gráfico de alertas del SMN.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.

En zonas con alerta naranja, el informe en indica que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h”.

Se esperan ráfagas, granizo y lluvias intensas en varias regiones del país. Foto: NASe esperan ráfagas, granizo y lluvias intensas en varias regiones del país. Foto: NA

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes

  • No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Evitar actividades al aire libre.
  • No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
  • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
  • Estar atento ante la posible caída de granizo.
  • Informarse por las autoridades. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
CLIMA EXTENDIDO

