Alerta amarillo por tormentas fuertes y granizo en la provincia de Santa Fe

Las malas condiciones del clima regresan este viernes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.
El aviso del Servicio Meterológico Nacional afecta a los departamentos General Obligado, San Javier y Vera.
De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este viernes para zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, San Luis, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. En algunas regiones, el aviso subía a alerta naranja.
De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h".
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.
En zonas con alerta naranja, el informe en indica que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h”.
En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
