Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y otras provincias argentinas
La advertencia del SMN comprende varios departamentos santafesinos y zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero.
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes.
El Servicio Meteorológico Nacional informó este jueves que rige para la jornada del viernes un alerta por tormentas que comprende zonas de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero.
En Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, los departamentos afectados por un alerta amarillo son La Capital, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Garay, San Jerónimo, 9 de Julio, San Cristóbal, y San Justo.
Fuente: SMN
El área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados puntualmente.
En tanto, en General Obligado, San Javier y Vera el alerta es de nivel “naranja”.
Allí, el área podría ser afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Se espera que las mismas puedan estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 100 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm, que pueden ser superados puntualmente.
Recomendaciones
En tal sentido, el organismo nacional recomendó no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; y, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.
Ademas, instó a estar atentos ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
