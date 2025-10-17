Servicio Meteorológico Nacional

Rige un alerta por tormentas para gran parte de Santa Fe y otras provincias argentinas

La advertencia del SMN comprende varios departamentos santafesinos y zonas de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis, Córdoba y Santiago del Estero.