El avance de un frente de inestabilidad motivó la emisión de una alerta amarilla por vientos para este viernes 10 de abril en distintas zonas del país. El aviso fue difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y advierte sobre condiciones que, sin ser extraordinarias, pueden generar inconvenientes en la vida cotidiana.
Alerta amarilla por vientos este viernes: qué provincias están afectadas y qué se espera
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por ráfagas intensas en distintas regiones del país. El fenómeno puede generar complicaciones en la circulación y actividades al aire libre.
Provincias bajo alerta
De acuerdo con el reporte oficial, la advertencia alcanza principalmente a regiones del oeste y sur del país, con especial impacto en áreas de la Patagonia y sectores cordilleranos. En esas zonas, se prevé la presencia de vientos persistentes del sector oeste, con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 kilómetros por hora.
Además, el SMN indicó que las ráfagas podrían superar los 90 o incluso los 100 km/h en algunos puntos, lo que eleva el nivel de riesgo, especialmente en áreas abiertas o de difícil acceso.
A través de su Sistema de Alerta Temprana, el SMN precisó que las provincias afectadas son Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En paralelo, otras regiones del país presentan alertas por fenómenos asociados, como tormentas o lluvias, lo que configura un escenario de inestabilidad generalizada en gran parte del territorio.
Este tipo de alertas de nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño leve o moderado, y con potencial para afectar actividades cotidianas, según la clasificación del organismo nacional.
Riesgos y recomendaciones
Los vientos fuertes pueden generar una serie de complicaciones, entre ellas la reducción de la visibilidad en rutas, caída de ramas, voladura de objetos y dificultades en la circulación, especialmente para vehículos de gran porte.
En zonas urbanas, también pueden provocar inconvenientes en el tendido eléctrico o en estructuras precarias, mientras que en áreas rurales el impacto suele sentirse en actividades productivas y en la movilidad.
Las autoridades recomiendan asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar actividades al aire libre en momentos de mayor intensidad y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
En particular, se sugiere extremar precauciones al conducir, ya que las ráfagas pueden generar pérdida de estabilidad en los vehículos, sobre todo en rutas expuestas.
Además, el SMN recuerda que este tipo de fenómenos puede presentarse de manera variable a lo largo del día, con intensificaciones puntuales que requieren atención.