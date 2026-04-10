El paso internacional que conecta Argentina con Chile a través de la cordillera de los Andes volverá a cerrarse de manera preventiva este viernes, en una decisión coordinada entre autoridades de ambos países ante el pronóstico de inestabilidad en la zona.
Cierran el paso Cristo Redentor por mal tiempo: desde qué hora se interrumpe el tránsito
El principal cruce entre Argentina y Chile permanecerá cerrado este viernes por condiciones climáticas adversas en alta montaña. El corte será progresivo y la reapertura dependerá de la evolución del tiempo.
Corte progresivo y cierre total
El Paso Internacional Cristo Redentor —principal corredor terrestre entre Mendoza y Santiago de Chile— interrumpirá el tránsito de forma escalonada durante la jornada. Según informaron organismos de frontera, la circulación vehicular comenzará a restringirse a partir de las 11 en los puntos de control de Uspallata, del lado argentino, y Guardia Vieja, en Chile.
A partir de ese momento, ya no se permitirá el avance de vehículos hacia el túnel internacional. El cierre total del sistema se concretará a las 13, cuando quedará completamente inhabilitado el tránsito en ambos sentidos.
La medida tiene carácter preventivo y responde a un frente de inestabilidad que afectará especialmente el sector chileno de la cordillera, con lluvias intensas, tormentas y posibles nevadas en altura.
Se trata de una decisión habitual en esta época del año, cuando el avance del otoño incrementa la variabilidad climática en la alta montaña y reduce las condiciones de seguridad para la circulación.
El cierre impacta tanto en el tránsito turístico como en el transporte de cargas, ya que el paso Cristo Redentor es el principal vínculo terrestre entre ambos países y uno de los corredores bioceánicos más importantes de la región.
Condiciones climáticas
De acuerdo con los reportes meteorológicos analizados por las autoridades, se esperan precipitaciones significativas del lado chileno, con acumulaciones que podrían complicar la transitabilidad en la ruta internacional.
A esto se suma la posibilidad de tormentas, baja visibilidad y formación de hielo sobre la calzada, factores que elevan el riesgo para quienes circulan por la zona cordillerana.
Frente a este escenario, la decisión de cerrar el paso apunta a evitar situaciones de peligro, como vehículos varados, accidentes o bloqueos en sectores críticos del corredor.
Las autoridades indicaron que la reapertura del paso dependerá de la evolución de las condiciones meteorológicas y será evaluada en las primeras horas del sábado. En principio, está previsto que haya una revisión a partir de las 6 de la mañana para determinar si existen garantías para restablecer la circulación.
En situaciones similares, el levantamiento de la medida suele estar sujeto no solo a la mejora del clima, sino también a las tareas de despeje y mantenimiento que realizan los organismos viales de ambos países.
Ante este tipo de contingencias, desde la coordinación del paso recomiendan a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar iniciar viajes hacia la cordillera sin confirmar previamente el estado del tránsito.
También sugieren reprogramar los traslados en caso de tener previsto cruzar durante el período de cierre, especialmente en jornadas con pronóstico adverso.