El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos que afectará este jueves a las provincias de Tierra del Fuego y Santa Cruz, donde se esperan condiciones climáticas adversas durante gran parte de la jornada.
Alerta amarilla por vientos fuertes: qué provincias se verán afectadas este jueves
El organismo emitió un aviso por ráfagas intensas y condiciones climáticas adversas que persistirán durante gran parte de la jornada. Los detalles del informe para Santa Cruz y Tierra del Fuego.
De acuerdo al informe oficial, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades que oscilarán entre los 40 y 65 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 100 km/h, generando complicaciones tanto en zonas urbanas como rurales.
Recomendaciones
Ante este panorama, el organismo meteorológico difundió una serie de recomendaciones para minimizar riesgos. Entre las principales medidas de prevención, se aconseja evitar salir de los hogares salvo que sea necesario, asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento —como macetas, sillas o toldos— y mantener cerradas puertas y ventanas.
Además, se recomienda no refugiarse debajo de estructuras inestables como marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes, ya que podrían ceder ante la intensidad de las ráfagas. También se solicita extremar las precauciones al conducir, debido a la posible reducción de la visibilidad y la inestabilidad en rutas y caminos.
El SMN mantiene el monitoreo constante de la situación y no descarta actualizaciones en las próximas horas. Mientras tanto, las autoridades piden a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones para evitar incidentes.