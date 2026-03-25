El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas para este miércoles: cuáles son las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este miércoles que afecta a cuatro provincias del país, con mayor intensidad en el sur y condiciones más leves en la zona centro-oeste.
Con ráfagas que podrían alcanzar los 110 km/h, el sur del país se prepara para condiciones climáticas adversas. Se sugiere asegurar objetos y evitar traslados innecesarios.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos fuertes para este miércoles que afecta a cuatro provincias del país, con mayor intensidad en el sur y condiciones más leves en la zona centro-oeste.
Las provincias más comprometidas son Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde se esperan los fenómenos más intensos. En tanto, también rige una advertencia para sectores de San Luis y Mendoza, aunque con menor impacto.
Según el organismo, el área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades sostenidas de entre 40 y 65 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar los 110 km/h, lo que representa un riesgo para la circulación y para estructuras livianas.
Ante este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para prevenir accidentes. Entre ellas, evitar salir de los hogares si no es necesario, asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento —como macetas, sillas o toldos— y mantener cerradas puertas y ventanas.
También se aconseja no refugiarse debajo de árboles, carteles publicitarios o postes, ya que podrían ceder ante la fuerza de las ráfagas. Asimismo, se pide extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas abiertas o zonas expuestas.
De esta manera, el miércoles estará marcado por condiciones adversas en varias regiones del país, con especial atención en la Patagonia, donde el viento será el principal protagonista de la jornada.