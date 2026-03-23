Marzo lluvioso en Santa Fe: se superó la media y se esperan más precipitaciones

Santa Fe no termina de salir de una fuerte tormenta que se aproxima otra, o por lo menos, rigen advertencias de los organismos oficiales sobre posibles eventos lluviosos (con hasta acumulados cercanos a los 100 mm). Es apenas una fotografía de una película que muestra cómo marzo ya superó la media de agua caída para esta época del año.
De acuerdo a los registros del Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL, en lo que va del tercer mes de 2026, el acumulado de agua caída en la capital de la provincia (dato recolectado en la noche del domingo) es de 178.50 mm. Desagregado de la siguiente manera:
Martes 3 de marzo: 45.75 mm
Viernes 6 de marzo: 2.75 mm
Domingo 8 de marzo: 1.75 mm
Sábado 14 de marzo: 0.25 mm
Martes 17 de marzo: 13.50 mm
Viernes 20 de marzo: 64,75 mm
Sábado 21 de marzo: 49.75 mm
La misma fuente consultada, indica que los “valores medios para el mes de marzo en los últimos diez años (2016 – 2025): es de 119.43 mm”. En simultáneo, desde el CIM se aclara que en febrero el registro de lluvia caída fue de 175 mm y sumando el guarismo de enero; el total hasta el momento en el año es de 235.50 mm.
En consonancia, la meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, explicó en redes sociales este sábado 21 de marzo que “algunas localidades de Buenos Aires y de Santa Fe recibieron en solo 24 horas la cantidad de lluvia que suele caer en todo marzo”. Todo lo cual con pronósticos de más lluvias en la región central del país.
La seguidillas de lluvias generan problemas en barrios capitalinos.
Previsiones trimestrales
Cabe recordar que a fines de febrero, el SMN publicó el Pronóstico Climático Trimestral correspondiente a marzo, abril y mayo. En el informe, el organismo nacional asegura que para Santa Fe y la región, se esperan niveles de lluvias normales o inferiores a los normales.
En la primera categoría (normal), el SMN ubica “al Centro y norte de Patagonia, La Pampa, Buenos Aires, litoral, este de Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero”; mientras que al otro ítem (inferior a lo normal) a: “Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, oeste de Santa Fe y sur de Santiago del Estero”.
Caso contrario, siempre siguiendo el informe oficial, en las provincias del Noroeste y en el sur de la Patagonia se esperan niveles de precipitaciones superiores a las normales.
Al mismo tiempo, el organismo meteorológico publicó a principios de marzo el informe “El fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS)" donde explica que “las condiciones del ENOS son consistentes con una transición hacia condiciones neutrales”.
Y agrega: “Las anomalías de la temperatura del agua del mar (TSM) en el océano Pacífico ecuatorial se debilitaron y sólo se mantuvo más fría que lo normal en una pequeña región alrededor de 150°O.”
Los pronósticos advierten por más lluvias en el inicio de la semana. Foto: Flavio Raina
“TSM más cálidas se observaron cerca de la costa sudamericana y al oeste de la línea de fecha. Los vientos alisios en el océano Pacífico estuvieron levemente intensificados entre 150°O y 160°E. El índice de Oscilación del Sur (IOS) mensual se ha debilitado pero aún posee valores acordes a una fase fría”, sigue.
Y cierra: “De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre marzo-abril-mayo 2026 las probabilidades muestran un 90% de chances de transición a condiciones neutrales”.
Para este lunes, el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas para localidades de los departamentos La Capital, Garay y San Jerónimo. “El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, advierte.
“Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundantes en cortos períodos. Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual”, completa.