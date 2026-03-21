Más de 130 mm caídos

Tormenta fuerte: el municipio destacó el funcionamiento de bombas y desagües en Santa Fe

El temporal se registró entre el viernes y la madrugada del sábado, con picos de alta intensidad en pocos minutos, principalmente en la tarde del viernes. Hubo anegamientos temporarios y caída de árboles, pero el municipio aseguró que el sistema de bombeo y desagües funcionó correctamente en este evento "extraordinario", según se calificó.