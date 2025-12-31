Qué leyeron los santafesinos: las 10 notas más vistas de El Litoral

Las lecturas también funcionan como un termómetro social. A lo largo del año, las diez notas más vistas de El Litoral permitieron identificar con claridad cuáles fueron los temas que despertaron mayor interés entre los lectores y cómo se fue configurando la agenda informativa en Santa Fe y la región.
El repaso de este ranking no solo ordena contenidos por volumen de visitas, sino que ofrece una mirada sobre las preocupaciones que atravesaron a la audiencia.
El análisis de los títulos más leídos deja ver una jerarquía definida: el clima y la información de servicio ocuparon el primer plano, seguidos por sucesos policiales de alto impacto, contenidos vinculados al dinero y, en un segundo nivel, historias del espectáculo y la vida cotidiana.
El tema quedominó laslecturas
Las notas más consultadas del año estuvieron fuertemente atravesadas por la información útil. Entre ellas se destacaron publicaciones como “Calendario de feriados 2025: días de descanso y no laborables”, que encabezó ampliamente el ranking, y los contenidos permanentes del área de Servicios / Clima, que concentraron millones de visitas.
Alertas meteorológicas, lluvias intensas, tormentas y olas de calor, junto con sus consecuencias sobre la ciudad, despertaron un interés inmediato. A estas publicaciones se sumaron los datos oficiales, los registros de precipitaciones y las recomendaciones ante situaciones adversas. En un año marcado por estos episodios, la audiencia recurrió a El Litoral para seguir la evolución del tiempo.
Este eje volvió a mostrar que los hechos de seguridad no solo informan, sino que interpelan directamente a la comunidad. El seguimiento de causas, los avances judiciales y los detalles de cada episodio formaron parte de un consumo informativo sostenido a lo largo del año.
A estos contenidos se sumaron las publicaciones económicas de consulta diaria, como “Dólar blue: cotización, brecha cambiaria y riesgo país” y “Precio del dólar blue hoy en la Argentina”, que reflejaron la necesidad de seguir de cerca las variables que impactan directamente en el bolsillo.
El ranking reflejó un marcado interés por los contenidos vinculados Quini 6.
Las publicaciones vinculadas al dinero, los ingresos y el consumo reflejaron la necesidad de comprender cómo las variables económicas afectan la vida cotidiana. En un contexto atravesado por la incertidumbre, este tipo de contenidos mantuvo un alto nivel de interés transversal.
Contenidos sobre la China Suárez y Mauro Icardi, presentes entre las notas más leídas.
Estos contenidos demostraron que, además de la información dura, existe una demanda constante por historias ligadas a la cultura, la música y las trayectorias personales, especialmente cuando se trata de artistas con fuerte arraigo popular.
Un año narrado através de lo más leído
El análisis de las diez notas más leídas del año confirma que la agenda informativa se construyó en diálogo permanente con las preocupaciones cotidianas de la comunidad.
El fuerte protagonismo del clima expuso la necesidad de información inmediata y confiable frente a fenómenos que impactaron de manera directa en la vida urbana. A su vez, la persistencia de los contenidos vinculados a la seguridad reflejó una demanda sostenida de seguimiento, contexto y respuestas frente a hechos que generaron conmoción social.
La economía, atravesada por la incertidumbre, ocupó un lugar central como herramienta de orientación para comprender el presente, mientras que las historias del mundo del espectáculo y las figuras públicas aportaron un espacio de identificación, cercanía y dimensión humana dentro del consumo informativo.
En conjunto, estos ejes delinearon un año en el que la audiencia buscó anticiparse, entender y acompañar los acontecimientos que marcaron su entorno. Más que un listado de lecturas, este recorte funciona como un retrato del tiempo vivido: un mapa de intereses que da sentido al anuario y consolida a El Litoral como un actor clave en la construcción de la memoria informativa de la región.