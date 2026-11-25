Cronograma de pagos

Anses: quiénes cobran hoy, miércoles 25 de noviembre, según la terminación del DNI

El organismo previsional avanza con el cronograma correspondiente al penúltimo mes del año, que incorpora un incremento del 1,93%. Perciben sus haberes jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo, titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo, entre otras prestaciones