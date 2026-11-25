La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este miércoles 25 de noviembre con el calendario de pagos previsto para el penúltimo mes del año.
Anses: quiénes cobran hoy, miércoles 25 de noviembre, según la terminación del DNI
El organismo previsional avanza con el cronograma correspondiente al penúltimo mes del año, que incorpora un incremento del 1,93%. Perciben sus haberes jubilados y pensionados con ingresos superiores al mínimo, titulares de la AUH y la Asignación por Embarazo, entre otras prestaciones
Durante la jornada perciben sus haberes los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo, junto con los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), de acuerdo con la terminación de su Documento Nacional de Identidad.
Todas las prestaciones liquidadas en noviembre incorporan una actualización del 1,93%, calculada a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre.
Qué prestaciones se pagan este miércoles 25 de noviembre
Según el esquema oficial dispuesto por el organismo previsional, el detalle de acreditaciones para hoy se organiza de la siguiente manera: los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan la mínima cobran aquellos con DNI terminados en 2 y 3, en el marco de un cronograma que se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.
En tanto, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo reciben hoy sus depósitos correspondientes a los DNI finalizados en 9, con lo cual finaliza el calendario mensual de estas prestaciones.
En ambos casos, Anses acredita de manera directa el 80% del monto total y retiene el 20% restante hasta que el titular presente la libreta con los controles sanitarios y educativos exigidos.
Además, a partir de hoy comienza el período de pago de la segunda quincena para las Asignaciones de Pago Único —que incluyen matrimonio ($139.300), nacimiento ($93.035) y adopción ($556.217)— para todas las terminaciones de DNI hasta el 10 de diciembre, fecha en la que también concluye el cobro sin distinción de documento para las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.
De cuánto son las jubilaciones y asignaciones vigentes
Con el reajuste aplicado este mes, el haber jubilatorio mínimo se ubica en $444.158,46, que sumado al bono previsional de hasta $70.000 alcanza un piso de $514.158,46, mientras que el haber máximo asciende a $2.988.765,82 y la Prestación Básica Universal (PBU) queda fijada en $203.182,22.
En paralelo, la AUH por hijo con discapacidad alcanza los $519.704 ($415.763,20 de depósito directo mensual), mientras que la Asignación Familiar por Hijo parte desde los $79.812,80 para el primer tramo de ingresos familiares de hasta $1.212.301.
Para consultar el recibo de haberes o verificar la sucursal de cobro asignada, los beneficiarios pueden ingresar con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la plataforma digital Mi Anses.