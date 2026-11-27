La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este viernes 27 de noviembre con el calendario de pagos correspondiente al mes. Durante la jornada, reciben sus haberes los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima y tienen DNI terminados en 6 y 7.
ANSES: quiénes cobran este viernes 27 de noviembre y qué DNI deben tener
Este viernes se acreditan haberes para jubilados y pensionados que superan la mínima, además de la Prestación por Desempleo Plan 1. También continúan vigentes los períodos de pago de distintas asignaciones.
También está previsto el pago de la Prestación por Desempleo Plan 1 para beneficiarios cuyos documentos finalizan en 4 y 5.
Además, siguen vigentes los períodos de cobro de las asignaciones de pago único y de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, cuyos cronogramas no dependen de la terminación del documento.
Jubilados y pensionados
Este viernes 27 de noviembre, ANSES acredita los haberes de los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo y cuyos DNI terminan en 6 y 7.
El calendario para este grupo continuará hasta el lunes 30 de noviembre, cuando será el turno de los beneficiarios con documentos finalizados en 8 y 9.
En tanto, quienes perciben haberes iguales o inferiores a la jubilación mínima ya cobraron entre el 11 y el 20 de noviembre, de acuerdo con la terminación del DNI.
Prestación por Desempleo Plan 1
Los titulares de la Prestación por Desempleo Plan 1 con DNI terminados en 4 y 5 cobran este viernes 27 de noviembre.
El cronograma continuará de la siguiente manera:
- DNI terminados en 6 y 7: lunes 30 de noviembre.
- DNI terminados en 8 y 9: martes 1 de diciembre.
Asignaciones de pago único
ANSES mantiene habilitado el período de pago de las asignaciones de pago único correspondientes a matrimonio, adopción y nacimiento.
Los beneficiarios de la segunda quincena pueden cobrar desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, sin importar la terminación de su DNI.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también pueden acceder al pago durante este período.
En este caso, el calendario se extiende desde el 11 de noviembre hasta el 10 de diciembre y no establece fechas diferenciadas según el número de documento.
Cuánto cobran los jubilados y pensionados
El calendario de pagos de ANSES informa las fechas de acreditación, pero no especifica los montos de las jubilaciones y pensiones correspondientes a noviembre.
Para conocer el importe liquidado y los descuentos aplicados, cada titular puede consultar su recibo de haberes en la plataforma mi ANSES, desde el inicio del calendario de pagos correspondiente.
Los jubilados y pensionados que cobran por encima de la mínima comenzaron a recibir sus haberes el 24 de noviembre y finalizarán el cronograma el 30 de este mes.
Cuánto se paga por las asignaciones
El cronograma de ANSES tampoco detalla los importes de las asignaciones, ya que estos dependen del tipo de prestación y, en el caso de las asignaciones familiares, de la situación registrada de cada beneficiario.
Las asignaciones familiares por hijo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo se pagaron entre el 11 y el 25 de noviembre, según el calendario establecido.
Para verificar las fechas correspondientes a cada prestación y consultar el recibo de pago, los titulares pueden ingresar al calendario de pagos oficial de ANSES.