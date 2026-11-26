La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este jueves 26 de noviembre con el cronograma de pagos correspondiente al mes. La jornada incluye a jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de asignaciones de pago único.
ANSES: quiénes cobran jubilaciones y asignaciones este jueves 26 de noviembre
Los depósitos alcanzan a jubilados con haberes superiores al mínimo, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y titulares de asignaciones especiales. Las acreditaciones incluyen la actualización mensual del 1,93%.
Los depósitos se realizan con el incremento mensual del 1,93%, aplicado a las prestaciones previsionales y sociales durante noviembre. La actualización se calcula en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
Quiénes cobran este jueves
De acuerdo con el calendario oficial del organismo, este jueves tienen acreditaciones programadas los siguientes grupos:
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Los titulares de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y tienen documentos terminados en 4 y 5 cobran durante esta jornada.
En cambio, quienes perciben el haber mínimo ya completaron el calendario de pagos de noviembre, que se extendió entre el 9 y el 20 de este mes.
Asignaciones de pago único
Las personas que tienen aprobadas las asignaciones de pago único pueden cobrar este jueves, independientemente de la terminación de su DNI. Las prestaciones comprenden nacimiento, adopción y matrimonio.
Los importes vigentes en noviembre son:
- Nacimiento: $93.032,34.
- Adopción: $556.214.
- Matrimonio: $139.297,43.
Asignaciones
Los titulares de las Asignaciones Familiares correspondientes a Pensiones No Contributivas también tienen pagos disponibles durante esta jornada, sin importar la terminación del documento.
El cronograma para este grupo comenzó el 11 de noviembre y se extenderá hasta el 10 de diciembre.
Prestación por Desempleo: Plan 1
Este jueves también cobran los beneficiarios de la Prestación por Desempleo cuyos DNI finalizan en 2 y 3.
El programa está destinado a trabajadores registrados que perdieron su empleo por despido sin justa causa, finalización de un contrato a plazo fijo o circunstancias ajenas a su voluntad, siempre que cumplan con los requisitos de aportes establecidos por ANSES.
Por otra parte, los pagos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y las asignaciones familiares por hijo finalizaron el miércoles 25 de noviembre.
Cuánto cobran los jubilados
Con la actualización del 1,93%, los haberes previsionales de noviembre quedaron establecidos de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $444.158,46.
- Jubilación máxima: $2.988.765,82.
- Prestación Básica Universal (PBU): $203.182,22.
Además, los jubilados que perciben el haber mínimo pueden acceder a un bono de hasta $70.000. De esta manera, el ingreso total puede alcanzar los $514.158,46.
El refuerzo se abona de manera proporcional a quienes superan la jubilación mínima, de acuerdo con el esquema vigente.
Cuáles son los montos de las asignaciones
Durante noviembre también rigen nuevos valores para las prestaciones familiares. Entre los importes informados se encuentran:
Asignación Universal por Hijo (AUH) por discapacidad
El monto asciende a $519.704. Sin embargo, el depósito mensual directo es de $415.763,20, debido a la retención del 20% que se libera posteriormente cuando se acreditan los requisitos correspondientes.
Asignación familiar por hijo
Para los grupos familiares con ingresos de hasta $1.212.301, el importe es de $79.812,80.
En los siguientes tramos de ingresos, los valores son:
- Segundo tramo: $53.838,46.
- Tercer tramo: $32.564,29.
- Cuarto tramo: $16.801,94.
Asignación familiar por hijo con discapacidad
Los montos dependen de los ingresos del grupo familiar:
- Hasta $1.235.699: $259.864.
- Entre $1.235.699,01 y $1.812.272: $183.839.
- Más de $1.812.272,01: $116.026.
Cómo se calcula el aumento de ANSES
La actualización aplicada en noviembre fue del 1,93% y responde a la variación del IPC de septiembre, según los datos publicados por el INDEC.
El mecanismo de movilidad previsional establece ajustes mensuales tomando como referencia la inflación de dos meses anteriores. Este sistema fue implementado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.
Así, las prestaciones de noviembre incorporan la variación de precios correspondiente a septiembre, de acuerdo con la normativa vigente.