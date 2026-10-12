Actividad gratuita

La Armada Argentina abre sus buques al público en Santa Fe: cuándo y cómo visitarlos

Este martes 13 de octubre, de 10 a 17, los santafesinos podrán recorrer el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”. La actividad será libre y gratuita y permitirá conocer el trabajo de las tripulaciones.