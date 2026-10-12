La Armada Argentina realizará este martes 13 de octubre una jornada de puertas abiertas en el Puerto de Santa Fe, con una propuesta destinada a toda la comunidad. La actividad se desarrollará de 10 a 17 en el Dique 1 y permitirá conocer de cerca dos de las embarcaciones que forman parte de las operaciones de la fuerza naval en los ríos argentinos.
La Armada Argentina abre sus buques al público en Santa Fe: cuándo y cómo visitarlos
Este martes 13 de octubre, de 10 a 17, los santafesinos podrán recorrer el buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”. La actividad será libre y gratuita y permitirá conocer el trabajo de las tripulaciones.
La iniciativa contempla visitas al buque multipropósito ARA “Ciudad de Zárate” y a la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes”, que permanecerán amarrados en la capital provincial como parte de un despliegue logístico y operativo en la región.
Durante el recorrido, los visitantes tendrán la oportunidad de acercarse a las tripulaciones y conocer las tareas fluviales, de patrullaje y de asistencia a la comunidad que desarrollan estas unidades.
La entrada será libre y gratuita, por lo que se presenta como una alternativa para disfrutar en familia y descubrir el funcionamiento de las embarcaciones militares desde una perspectiva poco habitual.
Dos embarcaciones para conocer desde adentro
El ARA “Ciudad de Zárate” es una unidad multipropósito que integra los medios de la Armada destinados a operar en ambientes fluviales y colaborar en tareas de apoyo logístico y asistencia.
Por su parte, la lancha patrullera ARA “Punta Mogotes” forma parte de las unidades empleadas en operaciones de vigilancia y patrullaje en los cursos de agua.
Ambas embarcaciones dependen de la División Patrullado Fluvial y cumplen funciones vinculadas con la presencia de la Armada en los ríos y el apoyo a la población ante situaciones de emergencia.
La jornada permitirá que los asistentes conozcan las características de estas unidades y dialoguen con quienes desempeñan sus funciones a bordo.
Una visita en el marco de las acciones preventivas ante El Niño
La llegada de las embarcaciones a Santa Fe se produce en un contexto de coordinación entre la Armada Argentina y el Gobierno provincial para fortalecer las capacidades de respuesta frente a posibles contingencias climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.
El pasado 7 de octubre, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, encabezó una reunión con representantes del Comando del Área Naval Fluvial, en la que se abordaron estrategias de prevención y asistencia a la comunidad.
Del encuentro participaron, entre otros funcionarios, el secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Marcos Escajadillo; el presidente del Ente Administrador del Puerto de Santa Fe, Leandro González; y el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi.
Durante la reunión, las autoridades navales pusieron a disposición recursos operativos para reforzar la capacidad de respuesta de la Provincia ante eventuales emergencias.
Según informó el Gobierno santafesino, las embarcaciones permanecerán en el Puerto de Santa Fe entre el 13 y el 15 de octubre, junto con medios del Batallón de Infantería de Marina N.º 3 “Almirante Eleazar Videla”.
En ese período también está prevista la presentación de recursos relacionados con la atención sanitaria, actividades educativas y herramientas destinadas a responder ante situaciones de emergencia.
El despliegue forma parte de una planificación más amplia de la Armada en el litoral argentino, que contempla acciones de apoyo a la población y escalas logísticas en distintos puertos de la región.
Día, horario y lugar de la jornada de puertas abiertas
Martes 13 de octubre de 2026
De 10 a 17 horas
Dique 1 del Puerto de Santa Fe
Entrada libre y gratuita
La propuesta representa una oportunidad para que vecinos y visitantes conozcan de cerca el trabajo de la Armada Argentina, sus embarcaciones y las tareas de asistencia que desarrolla en las vías navegables del país.