Puerto abierto a la comunidad

La Armada abre sus buques en Santa Fe: jornada gratuita para recorrer y conocer la vida naval

Este miércoles 25 de marzo, el Puerto de Santa Fe abrirá sus puertas para recibir a tres embarcaciones de la Armada Argentina en una jornada gratuita. Habrá recorridos guiados, contacto con tripulaciones y exhibiciones para toda la familia.