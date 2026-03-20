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La Armada abre sus buques en Santa Fe: jornada gratuita para recorrer y conocer la vida naval

Este miércoles 25 de marzo, el Puerto de Santa Fe abrirá sus puertas para recibir a tres embarcaciones de la Armada Argentina en una jornada gratuita. Habrá recorridos guiados, contacto con tripulaciones y exhibiciones para toda la familia.

Las visitas permitirán conocer de cerca la vida a bordo y el trabajo de las tripulaciones. Foto: ArchivoLas visitas permitirán conocer de cerca la vida a bordo y el trabajo de las tripulaciones. Foto: Archivo
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El Puerto de Santa Fe se prepara para una jornada especial que invita a mirar de cerca el mundo naval. Este miércoles 25 de marzo, tres unidades de la Armada Argentina arribarán al Dique N.º 1 y abrirán sus puertas al público en una propuesta pensada para acercar la actividad marítima a la comunidad. La iniciativa, de carácter gratuito, se desarrollará entre las 10 y las 17.30 y permitirá recorrer embarcaciones, dialogar con sus tripulaciones y conocer en detalle el funcionamiento de estas unidades.

Entre los buques que formarán parte de la actividad se encuentran el multipropósito A.R.A. “Ciudad de Rosario” y las lanchas patrulleras A.R.A. “Río Santiago” y A.R.A. “Punta Mogotes”. La presencia de estas unidades no solo representa una oportunidad para el público general, sino también una instancia educativa que permite comprender el rol estratégico de la Armada en el país, así como la formación y las tareas cotidianas de sus oficiales y suboficiales.

La Infantería de Marina exhibirá equipamiento y lanchas en una jornada para toda la familia. Foto: ArchivoLa Infantería de Marina exhibirá equipamiento y lanchas en una jornada para toda la familia. Foto: Archivo

Una experiencia para toda la familia

La propuesta está diseñada para públicos de todas las edades. Durante la jornada, los visitantes podrán ingresar a las embarcaciones, observar de cerca su estructura, conocer sus sistemas y escuchar de primera mano las experiencias de quienes integran la fuerza. Además, habrá presencia de personal de la Infantería de Marina, que exhibirá equipamiento específico, incluyendo lanchas de apoyo al fuego tipo Guardian 22.

Este tipo de actividades no solo promueve el vínculo entre las instituciones y la ciudadanía, sino que también despierta el interés por carreras vinculadas al ámbito naval. Para muchos jóvenes, representa el primer contacto directo con una posible vocación profesional, mientras que para las familias se convierte en una experiencia recreativa distinta dentro del circuito urbano.

El puerto como punto de encuentro

El Dique N.º 1 vuelve a consolidarse como un espacio de encuentro entre la ciudad y el río, recuperando su valor simbólico y social. La llegada de los buques y la apertura al público refuerzan ese vínculo, integrando historia, actividad productiva y propuestas culturales en un mismo escenario.

Los buques de la Armada Argentina abrirán sus puertas al público en el Puerto de Santa Fe. Foto: ArchivoLos buques de la Armada Argentina abrirán sus puertas al público en el Puerto de Santa Fe. Foto: Archivo

En un contexto donde cada vez se buscan más actividades accesibles y al aire libre, la iniciativa aparece como una alternativa atractiva que combina aprendizaje, entretenimiento y cercanía. La invitación está abierta: recorrer, preguntar, descubrir y vivir por un día la experiencia de estar a bordo.

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