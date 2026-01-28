La fragata ARA "Libertad" premiada en una de las competencias náuticas más exigentes del mundo
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en Burdeos, Francia, durante la Conferencia Internacional de la Sail Training International. El galardón fue recibido por el Capitán de Navío Ariel Gestoso, quien se desempeñó como comandante del Buque Escuela de la Armada Argentina durante el 53° Viaje de Instrucción.
El buque escuela argentino reafirma su prestigio internacional naval en Francia.
La fragata ARA “Libertad”, buque escuela de la Armada Argentina, recibió por décima vez el prestigioso trofeo internacional “Boston Teapot” durante la Conferencia Internacional 2026 de la Sail Training International (STI), realizada en la ciudad de Burdeos, Francia. De esta manera, Argentina se consolidando entre los países más destacados en la navegación a vela a nivel mundial.
La “Boston Teapot” es una exigente competencia náutica que reúne a buques escuela de todo el mundo y pone a prueba la navegación, la planificación y el trabajo coordinado de sus tripulaciones. En este contexto, la Argentina —representada por la fragata “Libertad”— se consolida como uno de los países más destacados, al haber obtenido el premio en diez oportunidades.
La copa fue recibida por el Capitán de Navío Ariel Gestoso, quien se desempeñó como comandante del Buque Escuela de la Armada Argentina durante el 53° Viaje de Instrucción, desarrollado el año pasado. El galardón reconoce al buque escuela que logra recorrer la mayor distancia posible exclusivamente a vela en un período consecutivo de 124 horas.
El certamen está dirigido a embarcaciones de instrucción de al menos 30 pies de eslora, con una tripulación integrada en un 50 por ciento por personal en período de adiestramiento.
El trofeo “Boston Teapot” fue creado en 1964, tras la finalización de la Regata Transatlántica de Grandes Buques América. El premio se otorga al velero que logre recorrer la mayor distancia exclusivamente a vela en un lapso de 124 horas consecutivas —equivalente a cinco días y cuatro horas—, en cualquier parte del mundo, dentro del período comprendido entre el 1° de octubre y el 30 de septiembre del año siguiente.
A lo largo de su historia, la Argentina se consolidó como una de las naciones con mayor cantidad de triunfos en esta competencia. La fragata ARA “Libertad” obtuvo la “Boston Teapot” en 1966, 1976, 1981, 1985, 1987, 1992, 1998, 2000, 2007 y 2025, reafirmando su prestigio internacional como buque escuela.
La Armada Argentina brilla en la competencia náutica internacional en Burdeos.
El primer reconocimiento llegó el 9 de octubre de 1966. Bajo el comando del Capitán de Fragata Ricardo Franke, la “Libertad” estableció un récord mundial de velocidad para grandes veleros al unir el Cabo Race, en Canadá, con la isla Dursey, en Irlanda.
Durante el desarrollo de la competencia, cada buque organiza libremente su derrotero, con la condición de que solo se computen las millas navegadas sin asistencia de propulsión mecánica. El reglamento permite hasta dos grandes cambios de rumbo y exige que la travesía forme parte de un viaje de instrucción. Además, cada embarcación inscripta cuenta con tres oportunidades para intentar mejorar su marca.
ARA “Libertad” y su legado de excelencia en la navegación a vela.
Finalmente, una vez reunidos los registros de navegación, son enviados a la Sail Training International, donde se comparan con todas las presentaciones realizadas a lo largo del año. El velero que alcance el mejor desempeño se adjudica finalmente el trofeo, símbolo de excelencia en la navegación a vela y en la formación de marinos.