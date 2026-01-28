Trofeo "Boston Teapot"

La fragata ARA "Libertad" premiada en una de las competencias náuticas más exigentes del mundo

La ceremonia de entrega se llevó a cabo en Burdeos, Francia, durante la Conferencia Internacional de la Sail Training International. El galardón fue recibido por el Capitán de Navío Ariel Gestoso, quien se desempeñó como comandante del Buque Escuela de la Armada Argentina durante el 53° Viaje de Instrucción.