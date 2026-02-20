Rosario

Tres circuitos, 40 espacios y una ciudad para explorar: vuelve la Noche de Museos Abiertos

Parque, Río y Centro serán los ejes de la edición verano del evento impulsado por la Municipalidad de Rosario. Museos municipales, espacios provinciales e instituciones seleccionadas por convocatoria abierta ofrecerán actividades especiales hasta la medianoche.