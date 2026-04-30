Uno de los aspectos más significativos de la política cultural de la República Popular China es la puesta en valor de su inmenso patrimonio arqueológico.
China publicó la lista de sus 10 principales descubrimientos arqueológicos de 2025
Se trata de excavaciones que abarcan regiones muy diversas del país e indagan tanto en los albores de la civilización china como en la evolución de las dinastías imperiales, en línea con el fortalecimiento de la identidad cultural que impulsa Xi Jinping.
Xi Jinping y la arqueología con características chinas
El propio presidente Xi Jinping ha insistido en reiteradas oportunidades en la necesidad de desarrollar una arqueología "con características chinas", con el objetivo de fortalecer la identidad cultural del país y valorizar su historia milenaria.
Como parte de estos esfuerzos, la Administración Nacional del Patrimonio Cultural publica desde hace tiempo la lista de los 10 descubrimientos más importantes del año, iniciativa que en China se conoce popularmente como los "Oscar" de la arqueología local.
Hoy se ha difundido la lista correspondiente a 2025, que ofrece una interesante perspectiva de la mirada actual de Beijing sobre su propia historia e identidad.
No es casualidad que los hallazgos seleccionados cubran una amplia área geográfica —desde los bosques de los montes Changbai en el noreste hasta las faldas de los montes Helan en el noroeste— y aporten nuevas perspectivas sobre las distintas etapas de los 5.000 años de la civilización china.
Estos descubrimientos arrojan nueva luz sobre ámbitos que van desde la actividad humana prehistórica y la formación de las primeras ciudades neolíticas hasta la organización estatal y la artesanía en la época imperial.
Concentración de yacimientos paleolíticos en Jilin
Uno de los hallazgos más destacados de 2025 es una gran concentración de yacimientos paleolíticos en los montes Changbai, en la provincia de Jilin.
En esta zona, que abarca más de 100.000 kilómetros cuadrados, se han identificado más de mil nuevos sitios arqueológicos con herramientas de piedra. En particular, la industria de utensilios de obsidiana proporciona evidencia significativa de la evolución tecnológica y la adaptación humana entre hace 220.000 y 13.000 años.
Este descubrimiento está destinado a modificar profundamente la comprensión académica de las actividades humanas prehistóricas en el noreste de Asia, evidenciando intercambios culturales entre distintas regiones y ayudando a identificar las raíces más antiguas de la civilización china.
Otro descubrimiento importante procede del yacimiento de Nanzuo, en la provincia de Gansu, al noroeste de China. Este sitio, que se remonta a la cultura Yangshao tardía y tiene una extensión de 6 millones de metros cuadrados aproximadamente, presenta una estructura urbana compleja con un gran núcleo central construido con tierra apisonada y un asentamiento organizado en varios niveles.
Los estudiosos consideran que el sitio demuestra que el sistema urbano tradicional chino, basado en un eje central, se remonta a unos 5.000 años.
Los objetos encontrados, como cerámicas pintadas, piezas de turquesa y materiales similares a ladrillos, indican un alto nivel de artesanía, una sociedad ya estratificada y la existencia de intercambios comerciales de larga distancia con otras regiones situadas en las cuencas de los ríos Yangtze y Amarillo.
En el este de China, las excavaciones en el yacimiento de la Terraza Langya, en la provincia de Shandong, han proporcionado la primera confirmación arqueológica concreta de los relatos históricos sobre los viajes de inspección hacia el este de Qin Shi Huang, el primer emperador de China.
Situado en una costa rodeada por el mar en tres flancos, el sitio se considera el proyecto de construcción estatal más antiguo y extenso del Imperio Qin (221-206 a. C.) descubierto hasta la fecha en el este del país.
Los estudiosos destacan que este hallazgo demuestra que las dinastías Qin y Han consolidaron el poder político y desarrollaron un interés creciente por el mar, lo que aporta nuevos datos sobre las estrategias de gobierno durante el proceso de formación de un Estado unificado.
Por último, en la región autónoma de Ningxia, en el yacimiento de Suyukou, cerca de los montes Helan, se ha identificado un horno oficial destinado a la producción de porcelana para la familia real de la dinastía Xia Occidental (1038-1227 d. C.), perteneciente a una minoría étnica.
Se trata del complejo de hornos de porcelana blanca fina más grande y mejor conservado de la región. Las piezas producidas coinciden con las halladas en tumbas y palacios reales.
Este lugar aporta pruebas materiales poco comunes de una producción controlada por el Estado y cubre un vacío importante en la historia de la cerámica china, ilustrando además la transición de la sociedad Xia Occidental de un estilo de vida nómada a uno más complejo, basado en la agricultura y la artesanía.