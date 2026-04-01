La NASA ingresó en la cuenta regresiva formal para Artemis II, la primera misión tripulada de su programa lunar y el primer viaje con astronautas alrededor de la Luna desde la era Apolo. El lanzamiento está previsto no antes del miércoles 1 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.
Artemis II: la NASA inicia la cuenta regresiva para volver a la Luna tras 50 años
El despegue está previsto para este miércoles 1 de abril desde Florida con un 80% de probabilidad de buen clima. Cuatro astronautas orbitarán el satélite en un viaje de diez días que marca el regreso humano al espacio profundo.
La misión llevará a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en un recorrido de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, sin alunizaje. Será la primera vez desde 1972 que una tripulación humana viaje tan lejos en dirección al satélite natural.
Qué está revisando la NASA antes del despegue
En la etapa final de preparación, los equipos técnicos completaban verificaciones sobre los cuatro motores RS-25 del cohete SLS, además de chequeos en sensores, conexiones y sistemas de diagnóstico. La agencia también informó que la etapa superior quedó en una configuración segura tras sus pruebas previas.
A la vez, la NASA cargó por completo las baterías de vuelo de la nave Orion y avanzó con las baterías de la etapa central del cohete. Esos sistemas son clave para la aviónica, las comunicaciones, el soporte vital y el control durante el ascenso y las primeras fases del vuelo.
También se realizaron pruebas de estanqueidad en los reguladores de los trajes presurizados dentro de la cápsula, una revisión crítica para proteger a la tripulación ante una eventual despresurización de cabina durante la misión.
El clima y el horario del lanzamiento
La ventana inicial de lanzamiento se abrirá el miércoles 1 de abril a las 18.24 EDT, lo que equivale a las 19.24 en la Argentina, y tendrá una duración de dos horas. La NASA ya comunicó oportunidades adicionales entre el 2 y el 6 de abril en caso de postergación.
Para esa primera oportunidad, el pronóstico oficial marcaba un 80% de condiciones favorables. Las principales variables bajo seguimiento eran la nubosidad, los vientos en superficie y otros factores meteorológicos que pueden condicionar la carga de propelentes y la salida del SLS.
La cobertura oficial comenzará desde la mañana del 1 de abril, con transmisiones sobre la carga de combustible y luego con la emisión completa de NASA+ para seguir en vivo el despegue y los primeros momentos del vuelo.
Una misión clave antes del regreso a la superficie
Artemis II será el primer vuelo tripulado del cohete Space Launch System y de la nave Orion. La misión está pensada como una prueba integral de los sistemas que más adelante deberían sostener el regreso de astronautas a la superficie lunar en Artemis III.
Además del valor técnico, el viaje marcará hitos dentro de la tripulación: Victor Glover será el primer astronauta negro en una misión lunar y Christina Koch integrará la primera misión de este tipo con una mujer a bordo. Jeremy Hansen, por su parte, será el primer canadiense en participar de un vuelo hacia la Luna.
Con la cuenta regresiva ya iniciada, la agencia espacial estadounidense dejó encaminados los controles decisivos del cohete, la cápsula y los sistemas de soporte para una misión que busca abrir la siguiente etapa del programa lunar.