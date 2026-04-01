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Artemis II: la NASA inicia la cuenta regresiva para volver a la Luna tras 50 años

El despegue está previsto para este miércoles 1 de abril desde Florida con un 80% de probabilidad de buen clima. Cuatro astronautas orbitarán el satélite en un viaje de diez días que marca el regreso humano al espacio profundo.

Artemis II será la primera misión tripulada del programa lunar Artemis de la NASA. Foto: ReutersArtemis II será la primera misión tripulada del programa lunar Artemis de la NASA. Foto: Reuters
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La NASA ingresó en la cuenta regresiva formal para Artemis II, la primera misión tripulada de su programa lunar y el primer viaje con astronautas alrededor de la Luna desde la era Apolo. El lanzamiento está previsto no antes del miércoles 1 de abril, desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.

La misión llevará a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen en un recorrido de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna, sin alunizaje. Será la primera vez desde 1972 que una tripulación humana viaje tan lejos en dirección al satélite natural.

NASA's Artemis II mission to orbit the moon, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, sits on Pad 39B, ahead of the Artemis II mission's launch at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 31, 2026. REUTERS/Brendan McDermidEl cohete SLS y la cápsula Orion despegarían no antes del 1 de abril desde Florida. Foto: Reuters

Qué está revisando la NASA antes del despegue

En la etapa final de preparación, los equipos técnicos completaban verificaciones sobre los cuatro motores RS-25 del cohete SLS, además de chequeos en sensores, conexiones y sistemas de diagnóstico. La agencia también informó que la etapa superior quedó en una configuración segura tras sus pruebas previas.

A la vez, la NASA cargó por completo las baterías de vuelo de la nave Orion y avanzó con las baterías de la etapa central del cohete. Esos sistemas son clave para la aviónica, las comunicaciones, el soporte vital y el control durante el ascenso y las primeras fases del vuelo.

También se realizaron pruebas de estanqueidad en los reguladores de los trajes presurizados dentro de la cápsula, una revisión crítica para proteger a la tripulación ante una eventual despresurización de cabina durante la misión.

NASA astronauts Reid Wiseman and Victor Glover greet each other next to NASA astronaut Christina Koch and CSA (Canadian Space Agency) astronaut Jeremy Hansen, at Kennedy Space Centre, ahead of the Artemis II launch in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 27, 2026. REUTERS/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAYLa tripulación está integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Foto: Reuters

El clima y el horario del lanzamiento

La ventana inicial de lanzamiento se abrirá el miércoles 1 de abril a las 18.24 EDT, lo que equivale a las 19.24 en la Argentina, y tendrá una duración de dos horas. La NASA ya comunicó oportunidades adicionales entre el 2 y el 6 de abril en caso de postergación.

Para esa primera oportunidad, el pronóstico oficial marcaba un 80% de condiciones favorables. Las principales variables bajo seguimiento eran la nubosidad, los vientos en superficie y otros factores meteorológicos que pueden condicionar la carga de propelentes y la salida del SLS.

La cobertura oficial comenzará desde la mañana del 1 de abril, con transmisiones sobre la carga de combustible y luego con la emisión completa de NASA+ para seguir en vivo el despegue y los primeros momentos del vuelo.

NASA's Artemis II mission to orbit the moon, with the next-generation moon rocket, the Space Launch System (SLS) rocket and the Orion crew capsule, sits on Pad 39B ahead of the Artemis II mission ahead of it’s launch at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Florida, U.S., March 31, 2026. REUTERS/Brendan McDermidEl cohete SLS y la cápsula Orion despegarían no antes del 1 de abril desde Florida. Foto: Reuters

Una misión clave antes del regreso a la superficie

Artemis II será el primer vuelo tripulado del cohete Space Launch System y de la nave Orion. La misión está pensada como una prueba integral de los sistemas que más adelante deberían sostener el regreso de astronautas a la superficie lunar en Artemis III.

Además del valor técnico, el viaje marcará hitos dentro de la tripulación: Victor Glover será el primer astronauta negro en una misión lunar y Christina Koch integrará la primera misión de este tipo con una mujer a bordo. Jeremy Hansen, por su parte, será el primer canadiense en participar de un vuelo hacia la Luna.

Con la cuenta regresiva ya iniciada, la agencia espacial estadounidense dejó encaminados los controles decisivos del cohete, la cápsula y los sistemas de soporte para una misión que busca abrir la siguiente etapa del programa lunar.

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