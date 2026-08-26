Luego del sorteo del Quini 6 realizado este miércoles 26 de agosto por la noche, las principales modalidades quedaron vacantes y el monto acumulado volvió a crecer de cara al siguiente concurso.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo sorteo del Quini 6 pondrá en juego un pozo estimado de 9.700 millones de pesos.
En concreto, el pozo acumulado total asciende a $9.700.000.000 para el sorteo que se realizará el próximo domingo 30 de agosto a las 21:15, según informó oficialmente Lotería de Santa Fe.
Mientras tanto, los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26
LA SEGUNDA
10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39
REVANCHA
08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37
SIEMPRE SALE
20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39
En el Siempre Sale hubo un ganador con cinco aciertos, que se llevó el pozo completo de $369.455.580.
Por su parte, el Premio Extra tuvo 930 apuestas ganadoras, con un premio de $215.053,76 para cada una.
El próximo sorteo será el domingo 30 de agosto a las 21:15, en la sala oficial de sorteos de Lotería de Santa Fe.