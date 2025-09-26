Se habilitó a una empresa de transporte aéreo española a operar con pasajeros y cargas

El gobierno nacional habilitó este viernes a una nueva empresa de servicios regulares internacionales de transporte aéreo a operar en Argentina con pasajeros y cargas.
La firma que llega a Argentina es WORLD 2 FLY S.L.U., la cual entra en el mercado mediante la Disposición 33/2025.
Se trata de la firma española WORLD 2 FLY S.L.U, autorizada mediante la Disposición 33/2025 publicada este 26 de septiembre en el Boletín Oficial.
El documento del Ministerio de Economía cuenta con la rúbrica de Hernán Adrián Gómez, subsecretario de Transporte Aéreo.
Esta autorización abarca la ruta que conecta puntos en Europa, España, puntos intermedios y Argentina, conforme a los acuerdos bilaterales vigentes entre Argentina y España.
“Autorizar a la empresa de bandera española WORLD 2 FLY S.L.U. a explotar servicios regulares de transporte aéreo internacional de pasajeros y cargas, de forma combinada en la ruta: puntos en Europa - puntos en territorio del Reino de España - puntos intermedios - puntos en territorio argentino - puntos más allá - y regreso”, indica oficialmente el texto.
La medida responde a un requerimiento de la empresa y cumple con los requisitos legales y administrativos establecidos por la normativa aeronáutica. La aprobación de estos servicios puede facilitar el comercio y el turismo entre ambos países, beneficiando a los ciudadanos y empresas que dependen de estas conexiones aéreas.
La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) ha respaldado esta decisión en el ámbito de su competencia.
WORLD 2 FLY S.L.U., perteneciente a la compañía Iberostar, ya opera fuera de España y junto a su filial portuguesa World2Fly Portugal en Colombia, Cuba, Eslovaquia, Estados Unidos, Mauricio, México, República Checa, República Dominicana, Tanzania, Turquía y Uzbekistán.
