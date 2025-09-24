Se estrelló un avión en Venezuela: al menos dos heridos

En circunstancias que son materia de investigación y peritajes, este viernes se produjo un accidente aéreo en Venezuela que dejó, al menos, dos personas heridas.
El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), confirmó que dos ocupantes de la aeronave, fueron localizadas con vida recibiendo de inmediato la atención médica. Se encuentran estables, indicaron.
Se sabe que una aeronave se precipitó a tierra poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el principal de Venezuela, y el cual sirve a Caracas, informó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), sin precisar cuántos pasajeros se encontraban a bordo del avión.
Medios locales indican que el incidente "ocurrió a las 12:52 de la tarde, hora local, de este 24 de septiembre por causas aún desconocidas, por lo que el INAC anunció la activación de una "Junta de Investigación de Accidentes", con el fin, dijo, de "dar con los hechos que generaron" la caída de la aeronave 'Learjet 55'.
De acuerdo con informaciones no oficiales, en el avión viajaban cuatro personas. Entre ellas figuran Riger Bermúdez y David Daza, aunque las autoridades no han confirmado aún sus identidades ni el estado de los ocupantes. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) mantiene abiertas las pesquisas sobre el itinerario y las causas del accidente.
El siniestro pone de relieve las dificultades operativas de Maiquetía, un aeropuerto costero donde el viento lateral y las condiciones meteorológicas suelen representar un riesgo adicional para aeronaves medianas y ligeras. En Venezuela, expertos aeronáuticos han advertido además sobre la falta de inversión en sistemas de seguridad y equipos de apoyo en tierra.
