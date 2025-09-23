Con encuestas dudosas, Maduro asegura que logró unidad nacional ante Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes por la noche que las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe han generado el mayor consenso político interno de los últimos años en el país sudamericano.
El presidente de Venezuela se sigue posicionando en contra de los movimientos militares del gobierno de Donald Trump, quien asegura que posee vínculos directos con el narcotráfico.
Según el mandatario, las encuestas nacionales reflejan que más del 90 por ciento de la población respalda la defensa de la soberanía frente a lo que Caracas describe como una agresión sin precedentes en 100 años.
En su programa semanal transmitido por la televisión nacional, el jefe de Estado sostuvo que la instalación de ocho buques de guerra y aviones de combate estadounidenses cerca de las costas venezolanas no ha debilitado al país, sino que impulsó un cierre de filas en torno al Gobierno.
Señaló además que el apoyo a la extrema derecha se ha reducido a 6 por ciento, mientras que un 68 por ciento de los consultados expresó disposición a tomar las armas en caso de agresión por parte del gobierno de Donald Trump desde Washington.
"Si buscaban un desequilibrio y la división en Venezuela, lograron exactamente lo contrario", afirmó Maduro. También destacó un incremento del respaldo internacional a Caracas en medio de la crisis.
El presidente subrayó que la respuesta de su Gobierno se ha caracterizado por "serenidad y firmeza", evitando provocaciones y escaladas militares.
"El mundo no quiere más guerras, tampoco el pueblo estadounidense", afirmó, al tiempo que rechazó las acusaciones de Washington sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, calificándolas de "inoperantes y desacreditadas por organismos internacionales".
Maduro concluyó reiterando que la independencia y la paz son principios innegociables para Venezuela. "Nunca seremos esclavos de nadie", sentenció.
