#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Frente del Caribe

Con encuestas dudosas, Maduro asegura que logró unidad nacional ante Estados Unidos

El presidente de Venezuela se sigue posicionando en contra de los movimientos militares del gobierno de Donald Trump, quien asegura que posee vínculos directos con el narcotráfico.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria
 13:06

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes por la noche que las recientes acciones militares de Estados Unidos en el Caribe han generado el mayor consenso político interno de los últimos años en el país sudamericano.

Mirá tambiénVenezuela bajo estado de excepción no declarado

Según el mandatario, las encuestas nacionales reflejan que más del 90 por ciento de la población respalda la defensa de la soberanía frente a lo que Caracas describe como una agresión sin precedentes en 100 años.

Venezuela's President Nicolas Maduro reacts as he holds a press conference, days after he said Venezuela would deploy military, police and civilian defenses at 284 "battlefront" locations across the country, amid heightened tensions with the U.S., in Caracas, Venezuela, September 15, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria TPX IMAGES OF THE DAYNicolás Maduro, presidente de Venezuela. Crédito: REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

En su programa semanal transmitido por la televisión nacional, el jefe de Estado sostuvo que la instalación de ocho buques de guerra y aviones de combate estadounidenses cerca de las costas venezolanas no ha debilitado al país, sino que impulsó un cierre de filas en torno al Gobierno.

Señaló además que el apoyo a la extrema derecha se ha reducido a 6 por ciento, mientras que un 68 por ciento de los consultados expresó disposición a tomar las armas en caso de agresión por parte del gobierno de Donald Trump desde Washington.

Mirá tambiénTrump solicita a la Corte Suprema poner fin al TPS para migrantes venezolanos

"Si buscaban un desequilibrio y la división en Venezuela, lograron exactamente lo contrario", afirmó Maduro. También destacó un incremento del respaldo internacional a Caracas en medio de la crisis.

El presidente subrayó que la respuesta de su Gobierno se ha caracterizado por "serenidad y firmeza", evitando provocaciones y escaladas militares.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump, in front of U.S. Secretary of Health and Human Services Robert F. Kennedy Jr., delivers remarks linking autism to childhood vaccines and to the use of popular pain medication Tylenol for pregnant women and children, claims which are not backed by decades of science, at the White House in Washington, D.C., U.S., September 22, 2025. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoDonald Trump, presidente de Estados Unidos. Crédito: REUTERS/Kevin Lamarque

"El mundo no quiere más guerras, tampoco el pueblo estadounidense", afirmó, al tiempo que rechazó las acusaciones de Washington sobre presuntos vínculos con el narcotráfico, calificándolas de "inoperantes y desacreditadas por organismos internacionales".

Maduro concluyó reiterando que la independencia y la paz son principios innegociables para Venezuela. "Nunca seremos esclavos de nadie", sentenció.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro