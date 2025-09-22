¿Hasta dónde quieren llegar?

Venezuela bajo estado de excepción no declarado

Así lo hizo saber días atrás Diosdado Cabello Rondón, el segundo hombre fuerte del régimen chavista detrás de Nicolás Maduro y funcionario por demás influyente desde hace décadas en el gobierno venezolano. No solo anunció "cien años de guerra" contra "el enemigo imperialista", sino que -además- expuso abiertamente la estrategia del chavismo: militarizar a la sociedad, perseguir a la disidencia y usar presos como rehenes para asegurar su supervivencia.