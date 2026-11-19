Banco Bica concretó una nueva edición de "Visión Compartida", un espacio de intercambio y actualización tecnológica destinado a entidades mutualistas y cooperativas. Durante la jornada, las autoridades de la institución presentaron las herramientas digitales desarrolladas para potenciar la operatoria cotidiana de las asociaciones y mejorar la experiencia de sus asociados.
Banco Bica realizó una nueva edición de "Visión Compartida" con foco en tecnología, cuentas para menores y fondos laborales
El encuentro reunió a referentes del sector mutualista y cooperativo de la provincia y el país. Directivos de la entidad detallaron a CyD Litoral los avances en transformación digital, el lanzamiento de cuentas remuneradas para menores de edad y la próxima implementación de las cuentas FAL.
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En diálogo con CyD Litoral, el gerente de Banco Bica, Mariano Angulo, destacó el crecimiento del ecosistema de servicios que la entidad brinda al sector desde hace casi una década.
"Hoy hay casi 40 mutuales de distintas partes de la provincia y del país que operan con su asociado a través de nuestros servicios, poniendo a disposición pagos digitales, pagos transfronterizos, captura de QR, transferencias y tarjetas de débito", explicó.
Angulo remarcó que la entidad aporta infraestructura tecnológica de alto costo para evitar que las instituciones locales queden relegadas frente a los grandes bancos.
"En ningún momento hablamos de financiamiento, inversiones o ahorro, porque sabemos que las mutuales lo hacen y muy bien. Pero sí hablamos de la tecnología que les damos para que puedan mantener ese contacto digital con el asociado en una sociedad que cambió", sostuvo.
Cuentas digitales y educación financiera para menores
Uno de los principales anuncios destacados por el gerente de Banco Bica fue la puesta en marcha de BTeen, un nuevo producto 100% digital destinado a menores de edad. La herramienta permite que cualquier padre, madre o tutor —sea o no cliente del banco— gestione desde la web una cuenta en pesos y dólares con tarjeta de débito y aplicación móvil para sus hijos, sobrinos o nietos.
"Nuestra idea es fomentar la educación financiera en los jóvenes, enseñarles la seguridad con la que deben operar y que cuenten con el monitoreo de un adulto que puede pausar la aplicación si es necesario", señaló Angulo, quien agregó que los saldos depositados generan rendimientos diarios.
Proyecciones y experiencia de usuario
Por su parte, el gerente de Mutuales y Cooperativas de Banco Bica, Horacio Pesutto, valoró el encuentro como una instancia clave para exhibir los desarrollos comprometidos y anticipar la hoja de ruta tecnológica para el próximo año.
"Vinimos a mostrarles los productos que habíamos prometido desarrollar poniendo a disposición toda la tecnología del banco, y a contarles lo que tenemos preparado para el año que viene", indicó Pesutto. En ese sentido, adelantó que uno de los ejes centrales estará puesto en optimizar la experiencia de usuario mediante una nueva evolución integral de la aplicación iBica.
Trámites online y llegada de las cuentas FAL
Desde el área técnica, el subgerente general de Sistemas, Claudio Daniel Ruiz Díaz, subrayó la consolidación de la autogestión digital iniciada tras la pandemia, permitiendo que los socios abran cuentas de ahorro o soliciten ayudas económicas de forma remota sin trasladarse a una sucursal.
Asimismo, el directivo abordó una de las principales novedades regulatorias del sistema financiero: las cuentas destinadas al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que serán obligatorias a partir del 1° de diciembre para todos los empleadores, tanto personas físicas como jurídicas, con el objetivo de cubrir costos vinculados a desvinculaciones laborales.
"El banco está trabajando con dos de los principales fondos en Argentina y, a través nuestro, las mutuales van a poder ofrecer este producto a sus socios empleadores", precisó Ruiz Díaz, confirmando que la herramienta estará disponible a partir del próximo lunes tanto para clientes directos de Banco Bica como para las mutuales adheridas.