Innovación y servicios financieros

Banco Bica realizó una nueva edición de "Visión Compartida" con foco en tecnología, cuentas para menores y fondos laborales

El encuentro reunió a referentes del sector mutualista y cooperativo de la provincia y el país. Directivos de la entidad detallaron a CyD Litoral los avances en transformación digital, el lanzamiento de cuentas remuneradas para menores de edad y la próxima implementación de las cuentas FAL.