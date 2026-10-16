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Educación financiera

Aprender a manejar la plata también empieza en la adolescencia: Banco Bica presenta BiTeen

Los adolescentes ya manejan plata. ¿Quién los ayuda a manejarla bien? Reciben transferencias, pagan, ahorran para sus proyectos y toman decisiones de consumo mucho antes de cumplir 18 años. Banco Bica presenta BiTeen para acompañar ese aprendizaje: un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años que combina herramientas propias con autorización y acompañamiento familiar.

Angulo explicó cómo Banco Bica busca acercar la educación financiera a los adolescentes.Angulo explicó cómo Banco Bica busca acercar la educación financiera a los adolescentes.

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¿Cuándo se aprende a administrar el dinero? Muchas veces, bastante antes de llegar a la adultez: al decidir cuánto gastar, reservar una parte para más adelante o ahorrar para alcanzar una meta. Con esas primeras decisiones en mente, Banco Bica presenta BiTeen, un paquete ﬁnanciero diseñado para que adolescentes de 13 a 17 años comiencen a manejar sus ﬁnanzas con autonomía y acompañamiento familiar.

La propuesta reúne una cuenta remunerada en pesos, una cuenta en dólares, una tarjeta de débito y herramientas para gestionar el dinero desde la app. Permite consultar movimientos, enviar y recibir dinero, y realizar compras presenciales y online. No tiene costos de apertura ni de mantenimiento, y puede solicitarse en pocos pasos desde un celular.

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BiTeen contempla una experiencia para dos protagonistas. Por un lado, el adolescente puede comenzar a manejar su dinero con herramientas acordes a su vida cotidiana. Por el otro, su madre, padre o representante legal debe autorizar la apertura y dispone de opciones para seguir los movimientos y solicitar el bloqueo o cierre de la cuenta. La idea es acompañar una autonomía que se construye paso a paso.

«Con BiTeen queremos acompañar una etapa importante para las familias: el momento en que los chicos empiezan a tomar sus propias decisiones sobre el dinero. Para nosotros, una buena experiencia también implica ofrecer herramientas para que los adultos puedan acompañarlos, promover la educación ﬁnanciera y conversar sobre riesgos reales, como las apuestas online y los problemas de seguridad digital. Aspiramos a que este primer vínculo con el sistema ﬁnanciero ayude a construir hábitos responsables y sostenibles en el tiempo», expresó Mariano César Angulo, gerente general de Banco Bica.

BiTeen también fue concebido como una propuesta que Banco Bica puede acercar a sus aliados y socios, entre ellos las mutuales que trabajan con la entidad. Esto les permitirá ofrecer, bajo una identidad propia, servicios y beneﬁcios a un segmento al que hoy muchas de estas organizaciones no llegan con una propuesta especíﬁca.

Banco Bica lanzó BiTeen, una cuenta gratuita para adolescentes de 13 a 17 añosBanco Bica lanzó BiTeen, una cuenta gratuita para adolescentes de 13 a 17 años

En una primera etapa, BiTeen estará disponible para solicitantes de Santa Fe, Entre Ríos, la Ciudad de Buenos Aires y La Plata, mercados que permitirán acompañar de cerca la implementación y recoger aprendizajes. La propuesta fue pensada con potencial de alcance nacional: su disponibilidad podrá ampliarse progresivamente a otras jurisdicciones, incluso a Córdoba mediante acuerdos con mutuales de esa provincia.

Una cuenta que abre conversaciones

Tener una primera cuenta puede abrir también una primera conversación familiar sobre el dinero: cuánto gastar, para qué ahorrar y cómo decidir con mayor criterio. A partir de BiTeen, Banco Bica quiere impulsar contenidos sobre educación ﬁnanciera, seguridad y ética digital, promoviendo el cuidado de los datos personales, el respeto por los demás y la responsabilidad en el uso de la tecnología. La propuesta también abordará riesgos como los engaños y las apuestas online: conversaciones que no deberían esperar a los 18 años y que necesitan información, diálogo y adultos presentes.

"Queremos que la primera experiencia bancaria sea simple, útil y segura, pero también que deje algo más valioso: criterios para tomar mejores decisiones en el futuro", agregó Angulo.

BiTeen fue desarrollado con una experiencia de solicitud sencilla desde el celular y pasó por instancias de prueba con usuarios antes de su difusión pública. Al cumplir 18 años, la cuenta se convierte automáticamente en una caja de ahorro que continúa siendo gratuita.

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