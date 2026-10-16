Educación financiera

Aprender a manejar la plata también empieza en la adolescencia: Banco Bica presenta BiTeen

Los adolescentes ya manejan plata. ¿Quién los ayuda a manejarla bien? Reciben transferencias, pagan, ahorran para sus proyectos y toman decisiones de consumo mucho antes de cumplir 18 años. Banco Bica presenta BiTeen para acompañar ese aprendizaje: un paquete financiero gratuito para jóvenes de 13 a 17 años que combina herramientas propias con autorización y acompañamiento familiar.