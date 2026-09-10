Saber si una persona tiene una deuda registrada puede ser importante antes de solicitar un préstamo, una tarjeta de crédito o cualquier otra financiación. En Argentina existen distintas bases de información crediticia y una de las más conocidas es Veraz, pero también hay una herramienta oficial y gratuita del Banco Central de la República Argentina (BCRA): la Central de Deudores del Sistema Financiero.
Veraz: cómo consultar gratis si tenés una deuda registrada y cómo reclamar si ya la pagaste
El BCRA permite consultar gratis la situación crediticia con CUIT, CUIL o CDI. Qué diferencia hay con Veraz, qué hacer si aparece una deuda que ya fue cancelada y cuáles son los pasos para pedir la corrección de un dato incorrecto.
La consulta del BCRA permite conocer qué entidades informaron financiaciones a nombre de una persona, el monto registrado, la situación crediticia y los días de atraso, entre otros datos. Para acceder se necesita ingresar el CUIT, CUIL o CDI. La información corresponde a los últimos 24 meses y se actualiza mensualmente.
Esto también permite detectar un problema que puede generar inconvenientes: que una deuda que ya fue pagada continúe apareciendo como pendiente o que exista un dato incorrecto. En esos casos, existen mecanismos formales para reclamar la actualización o rectificación de la información.
Veraz e Historial Crediticio: Consulta Gratis y Reclamos
Aprende a ejercer el Derecho de Acceso (Ley 25.326), consultar en el BCRA y solicitar la eliminación o rectificación de tus datos.
Veraz por TeléfonoGratis c/6 meses
Por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, tenés derecho a acceder a tu informe de forma gratuita una vez cada seis meses.
Horario: Lunes a viernes de 9 a 18 hs.
Veraz por Sitio WebOnline con PIN
Podés hacer el trámite ingresando a la web oficial de Equifax en la sección "Derecho de Acceso".
El sistema financiero califica a las personas según sus días de atraso en el pago de compromisos (tarjetas, préstamos, descubiertos):
|Situación
|Denominación
|Días de Atraso
|Estado Financiero
|Situación 1
|Normal
|Atraso de 0 a 31 días
|Pago al día o demoras mínimas sin riesgo.
|Situación 2
|Riesgo Bajo / Bajo Observación
|Atraso de 31 a 90 días
|Demora en el pago. Requiere regularización.
|Situación 3
|Problemas / Regular
|Atraso de 90 a 180 días
|Incumplimiento notorio en los vencimientos.
|Situación 4
|Alto Riesgo de Insolvencia
|Atraso de 180 a 365 días
|Deuda en gestión de cobro o mora extendida.
|Situación 5
|Irrecuperable
|Más de 365 días
|Mora superior a un año o insolvencia demostrada.
|Situación 6
|Irrecuperable por Disposición Técnica
|Vinculado a ex-entidades
|Deudas con entidades financieras liquidadas.
Caso 1: ¿Qué hacer si ya pagaste la deuda y seguís en el Veraz? ▼
Si ya saldaste la deuda pero la entidad no actualizó el sistema, tenés el Derecho de Rectificación:
- Iniciá el reclamo online en la web de Veraz (Sección "Reclamos por información").
- Adjuntá el comprobante de pago o libre de deuda otorgado por el banco o acreedor.
- Por Ley, Veraz/Equifax tiene 5 días hábiles para rectificar la información o suprimir el registro erróneo.
Caso 2: ¿Cuándo caduca una deuda si NUNCA la pagaste? (Derecho al Olvido) ▼
Según el artículo 26 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales:
- Los datos de informes comerciales pueden conservarse por un plazo máximo de 5 años.
- Si pasaron 5 años desde el vencimiento de la deuda y la entidad acreedora no inició un juicio ejecutivo, podés exigir que te eliminen del Veraz.
Caso 3: ¿Qué hacer si estás registrado por error o usurpación de identidad? ▼
- Hacé la denuncia policial o penal por usurpación de identidad / estafa.
- Iniciá el reclamo directo en Veraz aportando la copia de la denuncia.
- Presentá una denuncia ante la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) si Veraz no responde en 5 días hábiles.
Cómo consultar gratis si tenés una deuda registrada
El primer paso es diferenciar entre una consulta de información crediticia privada, como Veraz, y la información que publica oficialmente el BCRA.
La Central de Deudores del BCRA puede consultarse de manera gratuita. Para hacerlo, hay que ingresar al servicio oficial del organismo e introducir el CUIT, CUIL o CDI. El sistema muestra las financiaciones informadas por bancos, emisoras de tarjetas de crédito o compra, proveedores no financieros de crédito y otras entidades alcanzadas por el régimen.
La consulta permite conocer:
qué entidad informó la financiación;
el monto de la deuda;
la situación crediticia asignada;
los días de atraso en el pago;
y otras observaciones que correspondan.
El BCRA aclara que la información publicada es suministrada por las entidades que informan al organismo y que su difusión no implica que el Banco Central esté validando esos datos.
La Central también establece diferentes categorías según el nivel de atraso. Una deuda en situación 1 corresponde a un atraso que no supera los 31 días; la situación 2 contempla atrasos de más de 31 y hasta 90 días; la situación 3, de más de 90 hasta 180 días; la situación 4, de más de 180 días hasta un año; y la situación 5 corresponde a atrasos superiores a un año.
Por eso, consultar la Central no significa solamente saber si existe una deuda. También permite conocer cómo está registrada dentro del sistema financiero.
Veraz y BCRA: cuál es la diferencia
Veraz y la Central de Deudores del BCRA no son la misma base de datos.
El Banco Central administra su propia Central de Deudores, mientras que las empresas privadas de información comercial, como Veraz o Nosis, administran sus propias bases.
Esta diferencia es fundamental cuando aparece un dato incorrecto.
El BCRA establece expresamente que, si el problema está en una base de datos privada de información crediticia, el reclamo debe realizarse directamente ante la empresa responsable de esa base, y no ante el Banco Central.
Por lo tanto, si una persona verifica que una deuda ya cancelada continúa apareciendo en una base privada, debe dirigirse a esa empresa y solicitar la rectificación de la información.
La Agencia de Acceso a la Información Pública también reconoce el derecho de solicitar la rectificación cuando una empresa de información crediticia continúa informando negativamente una deuda que ya fue cancelada.
Qué hacer si aparece una deuda que ya pagaste
Si una persona pagó una deuda y todavía aparece registrada como pendiente en la Central del BCRA, el primer paso es reclamar ante la entidad que informó esa deuda.
Puede tratarse del banco, la emisora de una tarjeta u otro proveedor de crédito. El BCRA indica que esa entidad es la responsable de informar la situación al organismo y, por lo tanto, debe corregir el dato cuando corresponda.
Hay además un plazo que conviene tener en cuenta.
Según el BCRA, cuando una deuda fue pagada, el cambio en la situación debería verse en la Central de Deudores a fines del mes siguiente o a comienzos del mes posterior al pago. Si todavía no transcurrió ese período, corresponde esperar la actualización mensual.
Si ese plazo ya pasó y la información continúa siendo incorrecta, se puede iniciar el reclamo.
Paso a paso para reclamar
1. Identificar quién informó la deuda.
Primero hay que consultar la Central de Deudores y verificar qué entidad figura asociada a la financiación.
2. Reclamar ante esa entidad.
El reclamo debe presentarse ante el banco, emisora de tarjeta o proveedor que informó el dato. Es importante explicar que la deuda fue cancelada y solicitar la actualización de la información.
3. Guardar el número de reclamo.
La entidad debe asignar un número al reclamo. Es importante conservarlo porque será necesario si posteriormente se necesita recurrir al BCRA.
4. Conservar los comprobantes.
El BCRA recomienda reunir documentación que respalde el pedido, como comprobantes de pago, contratos, acuerdos de refinanciación y comunicaciones mantenidas con la entidad.
5. Esperar la respuesta.
El BCRA informa que la entidad tiene 10 días hábiles para responder el reclamo. Si no responde o la respuesta no resulta satisfactoria, puede solicitarse la intervención del Banco Central.
Cómo reclamar ante el BCRA si el banco no corrige el dato
El Banco Central actúa como una segunda instancia. Esto significa que no corresponde acudir directamente al organismo sin haber reclamado previamente ante la entidad que informó la deuda.
Si el problema continúa, se puede solicitar al BCRA la rectificación o supresión del registro mediante el formulario disponible en su sitio web. El trámite es gratuito y se realiza online.
Para iniciar esta segunda instancia se necesita, entre otros elementos:
el número del reclamo realizado ante la entidad;
copia del documento de identidad;
la respuesta de la entidad, si la hubo;
comprobantes de pago u otra documentación que respalde el pedido.
El BCRA aclara que el procedimiento está destinado a personas que detectaron información incorrecta o desactualizada y que previamente realizaron el reclamo correspondiente ante la entidad que informó el dato.
Qué hacer si el dato incorrecto aparece en Veraz
El procedimiento cambia si la información problemática no está en la Central de Deudores del BCRA sino en una base privada como Veraz.
En ese caso, el reclamo debe dirigirse directamente a la empresa que administra esa información. El propio BCRA señala que no interviene para corregir datos publicados por empresas privadas de información comercial.
La Agencia de Acceso a la Información Pública establece que una persona puede solicitar la rectificación de información crediticia cuando una deuda ya fue cancelada pero continúa siendo informada negativamente.
Además, contempla el derecho a solicitar la supresión de determinada información crediticia cuando se cumplen los plazos establecidos por la normativa. Para las deudas canceladas, la Agencia señala que, si una empresa continúa brindando información sobre una deuda cancelada durante dos años, se puede solicitar su supresión.
La Agencia también informa que, una vez recibida la solicitud de rectificación o supresión, la empresa de información crediticia tiene cinco días hábiles para realizar la rectificación o supresión cuando corresponda.
También se puede reclamar ante Defensa del Consumidor
Si el problema no se resuelve con el proveedor del servicio financiero, existe además la posibilidad de recurrir a Defensa del Consumidor.
La Ventanilla Federal Única de Defensa del Consumidor permite iniciar gratuitamente un reclamo cuando existe un problema con un bien o servicio contratado. Entre los casos incluidos figuran expresamente los bancos y servicios financieros.
Para comenzar el trámite se solicitan los datos personales del consumidor, información de contacto, los datos del proveedor y la información básica relacionada con el servicio o producto por el que se reclama.
El reclamo se presenta online y es derivado al organismo correspondiente. El consumidor recibe un número de reclamo que permite realizar el seguimiento del trámite.
Por eso, ante una deuda que ya fue pagada pero continúa registrada, el camino recomendado es guardar toda la documentación, reclamar primero ante quien informó el dato y conservar el número de gestión.
La diferencia entre las bases también es importante: si el error está en la Central de Deudores, el reclamo puede llegar al BCRA después de pasar por la entidad informante. Si aparece únicamente en una base privada como Veraz, el pedido de rectificación debe hacerse directamente ante esa empresa.
De esta manera, antes de solicitar un nuevo crédito o asumir que existe una deuda pendiente, cualquier persona puede consultar gratuitamente su situación en el BCRA y, si encuentra información incorrecta, utilizar los mecanismos oficiales disponibles para pedir que sea corregida.