Veraz: cómo consultar gratis si tenés una deuda registrada y cómo reclamar si ya la pagaste

Caso 1: ¿Qué hacer si ya pagaste la deuda y seguís en el Veraz?

Si ya saldaste la deuda pero la entidad no actualizó el sistema, tenés el Derecho de Rectificación:

Iniciá el reclamo online en la web de Veraz (Sección "Reclamos por información"). Adjuntá el comprobante de pago o libre de deuda otorgado por el banco o acreedor. Por Ley, Veraz/Equifax tiene 5 días hábiles para rectificar la información o suprimir el registro erróneo.

⏱️ Plazo de actualización: Una vez pagada la deuda, permanecerás registrado como "deuda saldada" durante 2 años desde la fecha de pago (Ley 25.326).