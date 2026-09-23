El próximo jueves 24 de septiembre, la Bolsa de Comercio de Santa Fe será sede de un encuentro dirigido a empresarios y empresas interesados en desarrollar operaciones de importación desde China. La jornada reunirá especialistas en comercio internacional, vinculación con proveedores, gestión aduanera y soluciones financieras, con el objetivo de brindar herramientas concretas para evaluar oportunidades de negocios y llevar adelante operaciones de manera eficiente y segura.
Empresas de Santa Fe analizarán oportunidades y claves para importar desde China
Especialistas en comercio exterior debatirán en la Bolsa de Comercio sobre costos, logística y oportunidades comerciales con el gigante asiático este jueves.
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Santa Fe será escenario de una jornada especialmente orientada a empresas que buscan ampliar sus posibilidades de abastecimiento internacional, acceder a nuevos proveedores, optimizar costos y mejorar su competitividad.
Bajo el título “Importar desde China en el contexto actual: oportunidades, herramientas y claves para una operación exitosa”, el encuentro se realizará el jueves 24 de septiembre, a las 10:00 horas, en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, San Martín 2231.
La actividad contará con la participación especial de Mindy Wang, presidenta de Yiwu Mingzhan Importación y Exportación y fundadora de CHILAT, empresaria especializada en el desarrollo de vínculos comerciales entre China y Latinoamérica.
Con más de 24 años de experiencia trabajando con el mercado latinoamericano y más de una década de trayectoria vinculada específicamente con Argentina, Wang compartirá una mirada práctica sobre las oportunidades que ofrece el mercado chino, la identificación y selección de proveedores confiables y los aspectos que las empresas deben considerar al momento de iniciar o consolidar una operación de importación.
La propuesta busca abordar el proceso de importación desde una perspectiva integral, analizando cuestiones vinculadas con la búsqueda de nuevos proveedores, la optimización de costos, la gestión aduanera, el financiamiento y las herramientas disponibles para facilitar las operaciones internacionales.
También participará Leandro Arús, despachante de Aduana de ARUS Comercio Exterior, quien aportará su experiencia en gestión aduanera integral y en los procesos necesarios para concretar una importación.
Por su parte, Mariano Angulo, Gerente General y Matías Moreno, Responsable de Comercio Exterior de Banco Bica, presentará las diferentes alternativas y soluciones financieras disponibles para las empresas que realizan operaciones internacionales, mientras que Chilat LATAM abordará su experiencia como nexo entre compañías de la región y proveedores confiables de China.
El encuentro permitirá además generar un espacio de intercambio directo entre empresarios y especialistas, plantear consultas concretas y conocer experiencias vinculadas con operaciones comerciales entre Argentina y China.
La participación es libre y gratuita, con inscripción previa, que puede realizarse a través del siguiente enlace: https://www.eventbrite.com.ar/e/importar-desde-china-en-el-contexto-actual-ticket s-2000901549397?aff=oddtdtcreator
Bica ComEx: acompañamiento para empresas que miran al mundo
Banco Bica auspicia la jornada como parte de su estrategia de acompañamiento a empresas de la región que buscan ampliar mercados y desarrollar nuevas oportunidades de negocios internacionales.
A través de Bica ComEx, la entidad brinda soluciones para cobros y pagos al exterior, transferencias internacionales, órdenes de pago, cobranzas documentarias, cartas de crédito y alternativas de financiación para importaciones y exportaciones.
Con un equipo especializado en comercio exterior, Banco Bica busca simplificar cada etapa de las operaciones internacionales y acompañar a las empresas en sus proyectos de crecimiento.