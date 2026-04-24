Contenido realizado por Banco Bica
El Gobierno de Santa Fe fortalece el financiamiento para la producción
El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsa una línea de crédito por $2.000 millones destinada a MiPyMEs, con condiciones accesibles y tasas bonificadas para potenciar la inversión y el empleo.
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Banco Bica recibió en su Casa Central No Operativa al ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia de Santa Fe, Lic. Gustavo Puccini, en un encuentro encabezado por el gerente general de la entidad, Dr. Mariano Angulo, junto a integrantes del Comité Ejecutivo.
La reunión se desarrolló en el marco del convenio firmado recientemente durante Agroactiva 2026, realizada en la localidad de Armstrong, iniciativa que tiene como objetivo impulsar el desarrollo del sector productivo a través de nuevas herramientas de financiamiento.
El acuerdo contempla una línea de crédito por $2.000 millones destinada a capital de trabajo para MiPyMEs de toda la provincia. Las condiciones incluyen montos de hasta $200 millones por empresa, plazos de hasta 36 meses y una bonificación de tasa de 10 puntos porcentuales por parte del Gobierno de Santa Fe, lo que permite facilitar el acceso al crédito en un contexto desafiante.
Durante el encuentro, las autoridades destacaron la importancia de la articulación público-privada para promover la inversión, fortalecer la competitividad y acompañar a las empresas en su crecimiento. En este sentido, el gerente general de Banco Bica, Mariano Angulo, expresó:
“Históricamente, al sector productivo le ha resultado difícil acceder al financiamiento. Hoy estamos ante un cambio importante: es la primera vez que se nos abren nuevas oportunidades concretas para que, como entidad, acompañemos el desarrollo de esta iniciativa.”
Esta iniciativa se enmarca en la política impulsada por el gobierno provincial, orientada a consolidar el entramado productivo santafesino y acompañar a quienes generan empleo y desarrollo en la provincia.
Desde Banco Bica remarcaron su compromiso de continuar ampliando el acceso al financiamiento, acompañando a las PyMEs con soluciones concretas que impulsen su crecimiento y potencien la actividad económica regional.