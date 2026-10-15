La Banda Sinfónica Policial de la Provincia de Santa Fe celebrará su 207.º aniversario con un concierto gratuito que tendrá lugar este sábado 17 de octubre, a las 17.30, en la explanada de Casa de Gobierno, en la ciudad de Santa Fe.
La Banda Sinfónica Policial de Santa Fe celebra sus 207 años con un concierto gratuito
La agrupación ofrecerá un repertorio de música latinoamericana este sábado 17 de octubre, a las 17.30, en la explanada de Casa de Gobierno. La actividad será abierta a toda la comunidad.
La propuesta incluirá un repertorio de música latinoamericana, con ritmos, melodías y canciones representativos de la identidad cultural de los pueblos de la región. La convocatoria está dirigida a toda la comunidad, con la invitación a compartir una tarde de música en un espacio emblemático de la capital provincial.
La presentación forma parte de los festejos por una trayectoria que, a lo largo de más de dos siglos, vinculó a la agrupación con la historia y las tradiciones de los santafesinos.
Una historia centenaria
Fundada por el brigadier general Estanislao López, la Banda Sinfónica Policial constituye una de las agrupaciones musicales históricas de la provincia. Desde sus orígenes, acompañó distintas generaciones y participó de encuentros con la comunidad a través de sus presentaciones.
Su historia se remonta a 1819. Según los antecedentes históricos repasados por El Litoral en una publicación anterior, el 15 de octubre de ese año un grupo de carretas que se dirigía al Ejército del Norte fue interceptado en Santa Fe. Las autoridades detuvieron a sus ocupantes, pero, al encontrar instrumentos musicales entre sus pertenencias, el brigadier López dispuso su liberación.
En agradecimiento, los músicos salieron a tocar por las calles hasta llegar a la casa del gobernador, quien los nombró músicos honorarios de la ciudad. Ese episodio es considerado el origen de la agrupación, cuya institucionalización se produjo posteriormente, en el marco de la conformación de la Policía de Santa Fe.
A través de los años, la Banda mantuvo su presencia en la vida cultural santafesina y llevó su música a distintos escenarios, con actuaciones que acompañaron celebraciones y actividades públicas.
Música latinoamericana
Para esta nueva celebración, la agrupación preparó una propuesta centrada en los sonidos de América Latina. El repertorio reunirá diferentes ritmos y melodías que reflejan la diversidad musical de la región y forman parte de su patrimonio cultural.
La elección busca ofrecer un encuentro accesible para vecinos y visitantes, en el que la música funcione como punto de reunión y expresión de una identidad compartida.
La invitación es para este sábado 17 de octubre, desde las 17.30, en la explanada de Casa de Gobierno. La actividad será de acceso libre y gratuito, por lo que el público podrá acercarse para disfrutar de la presentación y acompañar a la Banda Sinfónica Policial en un nuevo aniversario.
Con 207 años de historia, la agrupación celebrará así su vínculo con Santa Fe y su compromiso con la comunidad, a través de una tarde dedicada a la música y las tradiciones.