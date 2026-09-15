La Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” conmemoró su 65° aniversario con un acto realizado en su sede de Santa Felicia, departamento Vera. La ceremonia reunió a autoridades policiales, provinciales, municipales, representantes de distintas instituciones e invitados especiales.
Los Pumas celebraron 65 años con un acto en Santa Felicia
La ceremonia se realizó en la sede de la Dirección General de Seguridad Rural, en Santa Felicia, departamento Vera. El acto fue presidido por el subjefe de la Policía de Santa Fe, Carlos Pagano, y contó con la participación de autoridades provinciales, policiales, municipales e invitados especiales.
El acto fue presidido por el subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, director general de Policía Carlos Pagano, y contó con la presencia del jefe de la Dirección General de Seguridad Rural, director de Policía Adrián Roland, además de integrantes de la Plana Mayor y Mayor Especial de la Policía de Santa Fe.
También participaron representantes de distintas Direcciones Generales y Unidades Regionales, personal policial y la Banda Sinfónica Policial, dependiente del Departamento Relaciones Policiales.
Homenaje al personal fallecido
Uno de los momentos centrales de la ceremonia fue el homenaje a los integrantes de la repartición que fallecieron durante sus años de servicio.
Las autoridades colocaron una ofrenda floral en memoria del personal caído, acompañada por un sentido toque de silencio en reconocimiento a quienes formaron parte de la historia de la fuerza rural.
Posteriormente, se realizaron entregas de presentes y reconocimientos a autoridades, invitados especiales y representantes de instituciones locales que acompañaron la celebración.
El reconocimiento a la tarea de prevención rural
Durante la ceremonia, el jefe de la Dirección General de Seguridad Rural destacó el acompañamiento recibido por parte de la Jefatura provincial y valoró el trabajo que desarrolla diariamente el personal de Los Pumas en distintos puntos del territorio santafesino.
En ese sentido, remarcó la tarea preventiva de los efectivos y su intervención frente a los delitos rurales y otros hechos ilícitos, además del trabajo cotidiano destinado a fortalecer la seguridad en las zonas productivas.
El aniversario permitió así poner en valor la trayectoria de una repartición que desde hace 65 años tiene entre sus principales funciones la prevención y el combate de los delitos vinculados con el ámbito rural en la provincia.