Seguridad rural

Los Pumas celebraron 65 años con un acto en Santa Felicia

La ceremonia se realizó en la sede de la Dirección General de Seguridad Rural, en Santa Felicia, departamento Vera. El acto fue presidido por el subjefe de la Policía de Santa Fe, Carlos Pagano, y contó con la participación de autoridades provinciales, policiales, municipales e invitados especiales.