Cada paso cuenta

San Jerónimo Norte se suma al Octubre Rosa con una nueva edición del Running Fest

La jornada se realizará el sábado 24 de octubre y combinará deporte, comunidad y concientización. La propuesta incluirá circuitos de 3K, 5K y 10K, además de shows en vivo, feria de artesanos y emprendedores y servicios para los participantes. En esta edición, el evento se sumará a las acciones de Octubre Rosa.