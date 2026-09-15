San Jerónimo Norte ya tiene fecha para una nueva edición del Running Fest 2026, una propuesta que volverá a reunir a corredores, familias y vecinos en torno al deporte y la promoción de hábitos saludables.
San Jerónimo Norte se suma al Octubre Rosa con una nueva edición del Running Fest
La jornada se realizará el sábado 24 de octubre y combinará deporte, comunidad y concientización. La propuesta incluirá circuitos de 3K, 5K y 10K, además de shows en vivo, feria de artesanos y emprendedores y servicios para los participantes. En esta edición, el evento se sumará a las acciones de Octubre Rosa.
El encuentro se desarrollará el próximo sábado 24 de octubre y tendrá, además, un componente especial: la iniciativa se sumará al Octubre Rosa, con el objetivo de acompañar las acciones de concientización y prevención del cáncer de mama.
La propuesta busca que cada participante pueda elegir su propio desafío y disfrutar de una jornada que combinará actividad física, recreación y encuentro comunitario.
Tres distancias para elegir el desafío
El Running Fest contará con tres alternativas para quienes quieran participar, de acuerdo con sus posibilidades y objetivos.
La 3K será de carácter participativo, mientras que los recorridos de 5K y 10K serán competitivos, ofreciendo diferentes opciones tanto para quienes se inician en las carreras como para corredores con mayor experiencia.
La diversidad de distancias apunta a convocar a un público amplio y generar un espacio donde el deporte pueda ser disfrutado por personas de diferentes edades y niveles de preparación.
Una jornada que combina deporte y comunidad
Además de la competencia, la organización prepara una serie de servicios destinados a acompañar a los participantes durante la jornada.
Habrá puestos de hidratación, asistencia médica y cronometraje electrónico, mientras que todos los corredores recibirán una medalla finisher como reconocimiento por completar el desafío elegido.
El evento también contará con shows en vivo y espacios destinados a artesanos y emprendedores, sumando propuestas para quienes acompañen a los participantes y para el público en general.
De esta manera, el Running Fest busca trascender la competencia deportiva y convertirse en una jornada de encuentro para toda la comunidad.
Correr por la prevención
En esta edición, el evento tendrá como eje especial la participación en Octubre Rosa, una iniciativa internacional que busca generar conciencia sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.
Desde el municipio remarcaron el sentido simbólico de esta incorporación: cada paso cuenta, tanto en el recorrido deportivo como en el compromiso colectivo con la salud y la prevención.
Con la fecha ya confirmada, San Jerónimo Norte comienza a prepararse para una jornada que propone correr, compartir y promover hábitos saludables.
El sábado 24 de octubre, el Running Fest 2026 volverá a convertir a la localidad en escenario de una celebración deportiva abierta a toda la comunidad.