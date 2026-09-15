La comuna de Cayastá, encabezada por el presidente comunal Edgardo Berli, llevó adelante una jornada recreativa destinada a homenajear a las y los docentes de la localidad.
Cayastá reunió a sus docentes en una jornada de celebración y recreación
La comuna de Cayastá organizó una jornada especial para reconocer la tarea de los docentes de la localidad. La propuesta se desarrolló en el Complejo Cabañas Cayastá e incluyó juegos, tirolesa, música y baile, además de un espacio para compartir y fortalecer vínculos.
La actividad se desarrolló junto a Fotosíntesis en el Complejo Cabañas Cayastá, con una propuesta especialmente diseñada para que los educadores pudieran disfrutar de un momento diferente, alejado de las actividades cotidianas y en un ambiente de encuentro.
La iniciativa buscó reconocer el trabajo que los docentes realizan diariamente en las instituciones educativas y su aporte a la comunidad.
Juegos, música y actividades al aire libre
Durante la jornada, los participantes pudieron disfrutar de distintas actividades recreativas, entre ellas juegos, tirolesa, música y baile.
La propuesta generó un espacio distendido para compartir experiencias y disfrutar de actividades fuera del ámbito escolar, promoviendo además el encuentro entre docentes de la localidad.
El encuentro combinó recreación y camaradería, con distintas propuestas que permitieron a los participantes compartir una jornada diferente.
Un reconocimiento a la tarea docente
Desde la comuna destacaron el valor de la labor que desarrollan los docentes, tanto en el acompañamiento de los aprendizajes como en la formación de las nuevas generaciones.
En ese sentido, remarcaron la importancia de generar espacios destinados a reconocer y poner en valor a quienes desempeñan diariamente una función fundamental dentro de la comunidad.
La jornada concluyó con un agradecimiento a todos los docentes que participaron de la propuesta y formaron parte de este encuentro pensado como una manera de celebrar su compromiso y dedicación.