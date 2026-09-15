Homenaje

Cayastá reunió a sus docentes en una jornada de celebración y recreación

La comuna de Cayastá organizó una jornada especial para reconocer la tarea de los docentes de la localidad. La propuesta se desarrolló en el Complejo Cabañas Cayastá e incluyó juegos, tirolesa, música y baile, además de un espacio para compartir y fortalecer vínculos.