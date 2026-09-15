Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito interrumpido en Ruta Nacional 34
Desde las 3 de la madrugada de este martes 15 de septiembre, permanece interrumpido el tránsito en un tramo de al menos seis kilómetros de la Variante de la Ruta Nacional 34, que será utilizado para las competencias de ciclismo de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Quienes circulen por la Ruta 34 deberán ingresar a Rafaela y continuar su recorrido por el ex tramo urbano de la ruta, debido al corte dispuesto en la Variante.
El corte se mantendrá durante la jornada hasta aproximadamente las 16:00, cuando se espera que pueda restablecerse la circulación.
Puente Carretero Santa Fe–Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación por las obras de construcción del nuevo puente Santo Tomé–Santa Fe y sus accesos.
En Santo Tomé, el tránsito que utilizaba directamente el sector intervenido de avenida 7 de Marzo deberá desviarse por Macia, Colón y Mitre.
En la cabecera santafesina funciona un desvío para el tránsito hacia Santa Fe por la nueva traza norte. La mano que circula hacia Santo Tomé funciona con doble sentido desde el puente de Circunvalación hasta el ingreso al Puente Carretero.
RN A012: corte total y desvíos
Se mantiene un corte total en la RN A012, entre la RP 25 (Camino de la Cremería) y la vieja ruta 9, por los trabajos de mantenimiento vial en el tramo de la RN A012 y RN 34, en sentido hacia Ricardone.
El sector está señalizado con cartelería y vallas. Se solicita respetar las indicaciones y prever demoras.
Para los vecinos de la zona:
Al norte de la A012: acceso por el camino alternativo paralelo a la ruta, únicamente para vehículos livianos.
Al sur de la A012: ingreso y egreso por la banquina habilitada, también solo para vehículos livianos.
El tránsito pesado podrá acceder al Parque Industrial de Roldán únicamente por A012 y RN 1V 09.
Además, se mantiene prohibida la circulación de camiones por la A012 entre RN 1V 09 y RN 34, excepto aquellos que se dirijan al Parque Industrial de Roldán.
RN A012 y Autopista Rosario-Buenos Aires
Continúan los trabajos de reparación de calzada en el intercambiador de la RN A012 y la Autopista Rosario-Buenos Aires.
Durante las tareas habrá cortes progresivos en distintos sectores, de acuerdo con el avance de la obra. El operativo estará señalizado con banderilleros y cartelería.
Cortes y desvíos por triatlón
Corte previsto: Bajada Alem / Laprida y Bv. Gálvez.
Horario: 08:00 a 09:00 h
Actividad: Reconocimiento de circuito en bicicleta.
Circuito: Parador SFE, Av. Costanera Este → Puente Colgante → Av. de los Siete Jefes → retorno en primera isleta → Rotonda ASSA → Puente Colgante → Costanera Este.
Armado zona de llegada: corte de Av. Costanera Este, mano oeste. La mano este de Av. Costanera Este funcionará como doble mano de circulación.
Horario: desde el 15/09/2026 a las 17:00 h. hasta el 16/09/2026 a las 17:00 h.