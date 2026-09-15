Seguridad

Rafaela: vecinos del barrio 30 de Octubre conocieron cómo funciona el Centro de Monitoreo

En el marco del programa “Vecinos en Alerta”, habitantes del barrio 30 de Octubre recorrieron las instalaciones del Centro de Monitoreo Urbano de Rafaela y conocieron las herramientas que se utilizan para la prevención y el seguimiento de situaciones en la ciudad. La actividad también permitió intercambiar inquietudes con funcionarios municipales.