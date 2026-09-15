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Rafaela: vecinos del barrio 30 de Octubre conocieron cómo funciona el Centro de Monitoreo

En el marco del programa “Vecinos en Alerta”, habitantes del barrio 30 de Octubre recorrieron las instalaciones del Centro de Monitoreo Urbano de Rafaela y conocieron las herramientas que se utilizan para la prevención y el seguimiento de situaciones en la ciudad. La actividad también permitió intercambiar inquietudes con funcionarios municipales.

Seguridad y prevención: vecinos del barrio 30 de Octubre visitaron el Centro de MonitoreoSeguridad y prevención: vecinos del barrio 30 de Octubre visitaron el Centro de Monitoreo
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Vecinos y vecinas del barrio 30 de Octubre participaron de una nueva jornada del programa “Vecinos en Alerta”, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre el Municipio, las vecinales y la comunidad en cuestiones vinculadas con la prevención y la seguridad.

Durante el encuentro, los participantes visitaron el Centro de Monitoreo Urbano de Rafaela, donde pudieron conocer de cerca cómo se desarrollan las tareas de seguimiento y cuáles son las herramientas disponibles para colaborar con las acciones preventivas en distintos sectores de la ciudad.

Rafaela Centro de monitoreoSeguridad y prevención: vecinos del barrio 30 de Octubre visitaron el Centro de Monitoreo

La recorrida permitió además interiorizarse sobre las tareas que se llevan adelante de manera cotidiana y sobre el funcionamiento del sistema de monitoreo.

Articulación entre el Municipio y la Provincia

Uno de los ejes de la jornada estuvo relacionado con el trabajo conjunto que desarrolla el Municipio con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe en materia de prevención y seguridad.

En ese marco, los vecinos recibieron información sobre las acciones que se implementan y las inversiones destinadas a fortalecer el sistema de monitoreo y las herramientas utilizadas para la prevención.

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El secretario de Prevención y Seguridad, Juan Manuel Martínez Saliba, destacó la importancia de que los vecinos puedan conocer directamente el trabajo que se realiza desde el Municipio.

“Siempre es una muy buena noticia que los vecinos puedan conocer todo lo que se viene haciendo en materia de prevención y seguridad, cómo trabaja el Municipio y de qué manera articulamos las acciones con la Provincia”, señaló.

Un espacio de intercambio con los vecinos

Además de la recorrida por las instalaciones, la actividad permitió generar un espacio de diálogo entre los habitantes del barrio y los responsables de las políticas de prevención y seguridad.

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Martínez Saliba también puso en valor la posibilidad de mostrar el funcionamiento cotidiano del Centro de Monitoreo y la inversión destinada a ampliar y fortalecer sus capacidades.

“Es muy importante que puedan conocer el Centro de Monitoreo, el trabajo que se realiza diariamente y la inversión histórica que se está llevando adelante en la ciudad para fortalecer este sistema”, sostuvo.

Finalmente, el funcionario remarcó la importancia de mantener un contacto directo con las instituciones barriales y los vecinos para avanzar en políticas de prevención. En ese sentido, consideró que este tipo de encuentros contribuyen a “seguir construyendo políticas de manera cercana, junto a las vecinales y a los vecinos de cada barrio”.

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