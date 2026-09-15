Durante la Fiesta Nacional de la Agricultura

Jorge Mathieu recibió el máximo reconocimiento deportivo de Esperanza

El ciclista esperancino fue distinguido por sus logros durante el año, entre ellos el triunfo en la categoría Master A2 del Desafío Río Pinto. El reconocimiento se entregó durante la segunda jornada de la 82ª Fiesta Nacional de la Agricultura, que también contó con espectáculos musicales y propuestas culturales.