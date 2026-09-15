La segunda jornada de la 82ª Fiesta Nacional de la Agricultura tuvo como uno de sus momentos centrales el reconocimiento a Jorge Mathieu como Deportista Esperancino del Año.
Jorge Mathieu recibió el máximo reconocimiento deportivo de Esperanza
El ciclista esperancino fue distinguido por sus logros durante el año, entre ellos el triunfo en la categoría Master A2 del Desafío Río Pinto. El reconocimiento se entregó durante la segunda jornada de la 82ª Fiesta Nacional de la Agricultura, que también contó con espectáculos musicales y propuestas culturales.
El ciclista fue distinguido por los resultados obtenidos durante el último año, entre los que sobresale su triunfo en la categoría Master A2 del Desafío Río Pinto, una de las competencias de mountain bike más importantes de Sudamérica.
El reconocimiento se realizó este domingo en Plaza San Martín, en el marco de las actividades organizadas por la Municipalidad de Esperanza para celebrar una nueva edición de la tradicional fiesta.
Mathieu recibió la distinción acompañado por autoridades municipales, entre ellas el intendente Rodrigo Müller, el secretario de Gobierno y Reforma del Estado, Andrés Grenón; la secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil; la concejal María del Rosario Galleano y el coordinador del Departamento de Desarrollo y Promoción Deportiva, Matías Strack.
Una distinción definida por periodistas deportivos
La elección del Deportista Esperancino del Año estuvo a cargo de una comisión asesora integrada por periodistas especializados en deportes: Daniel César Lottersberger, Diego Gabriel Redonder, Ariel Aiello, Agustín Spies, Néstor Navarro, José Ropollo y Rubén Crippa.
El reconocimiento se suma a las distinciones mensuales que se entregaron a lo largo del año y que tienen como objetivo poner en valor el desempeño de los representantes de Esperanza en distintas disciplinas deportivas.
En el caso de Mathieu, su temporada estuvo marcada por resultados destacados en el ciclismo de montaña, con el triunfo en su categoría en el Desafío Río Pinto como uno de los principales logros.
Música y propuestas culturales para cerrar la jornada
La segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Agricultura también contó con una variada programación artística y cultural. El cierre musical estuvo a cargo de La Contra, referente de la cumbia santafesina, y La Morocha, banda tributo a Maná.
La programación incluyó además las presentaciones de Durazno Bajo Zero; el Taller Municipal “El Algarrobal”, con Tiempos de amor en la cosecha; el Ballet “Esencia”, con Tras las huellas del Brigadier; la Academia “Luluat”, con Crisol de danzas: un lenguaje en movimiento; ¡Hola, terrícola!; Pulso, del Grupo “Yoka”, y las gimnastas del Centro Deportivo Integral El Galpón (CEDIG).
La secretaria de Cultura y Educación, Gisela Beresvil, destacó el trabajo realizado durante todo el fin de semana y agradeció a quienes participaron de la organización, entre trabajadores municipales, artistas e instituciones.