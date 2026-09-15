El Hospital Dr. Guillermo Rawson de San Javier avanzó con los relevamientos sanitarios realizados en los barrios Carlos Monzón y La Flecha, como parte de las acciones de prevención y seguimiento de la salud de la población ante el Fenómeno de El Niño.
El Hospital Rawson completó relevamientos sanitarios en los barrios Carlos Monzón y La Flecha
El equipo de Enfermería realizó controles de salud, revisión de esquemas de vacunación y un censo sanitario familiar en los barrios Carlos Monzón y La Flecha. Las acciones forman parte del trabajo preventivo que se lleva adelante ante el Fenómeno de El Niño.
Los operativos estuvieron a cargo del equipo de Enfermería, que recorrió los sectores y realizó visitas domiciliarias con el objetivo de acercar la atención sanitaria a las familias y fortalecer las tareas preventivas en el territorio.
Controles de salud y vacunación
Durante las recorridas se efectuaron distintos controles de salud e inmunización, además de la revisión de los esquemas de vacunación de niños y adultos.
En los casos en que fue necesario, se actualizaron los carnets de vacunación, mientras que también se recopiló información sobre las condiciones sanitarias de cada grupo familiar mediante un censo de salud.
La tarea permitió contar con un panorama más preciso de las necesidades de las familias y fortalecer el seguimiento desde el sistema sanitario local.
Avance de las visitas en ambos barrios
De acuerdo con lo informado por el Hospital Rawson, en el barrio Carlos Monzón el relevamiento se encuentra prácticamente concluido, mientras que en La Flecha finalizaron las visitas domiciliarias previstas.
El trabajo forma parte de una estrategia de abordaje territorial que busca anticiparse a posibles situaciones vinculadas con el fenómeno climático y garantizar el acceso a medidas preventivas y controles básicos de salud.