En San Javier

El Hospital Rawson completó relevamientos sanitarios en los barrios Carlos Monzón y La Flecha

El equipo de Enfermería realizó controles de salud, revisión de esquemas de vacunación y un censo sanitario familiar en los barrios Carlos Monzón y La Flecha. Las acciones forman parte del trabajo preventivo que se lleva adelante ante el Fenómeno de El Niño.