Departamento San Justo

Destinan más de $25 millones para obras de infraestructura en dos escuelas de Vera y Pintado

Los aportes corresponden al programa Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe. Dos establecimientos de Vera y Pintado recibieron recursos por más de $25,9 millones para ejecutar distintas obras de infraestructura.