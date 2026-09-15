Dos establecimientos educativos de Vera y Pintado, en el departamento San Justo, recibieron nuevos aportes del programa Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), destinados a distintas obras de infraestructura.
Destinan más de $25 millones para obras de infraestructura en dos escuelas de Vera y Pintado
Los aportes corresponden al programa Fondos para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) del Ministerio de Educación de Santa Fe. Dos establecimientos de Vera y Pintado recibieron recursos por más de $25,9 millones para ejecutar distintas obras de infraestructura.
Los recursos fueron entregados en el marco de una recorrida por localidades del centro norte del departamento que realizó el senador provincial Rodrigo Borla, quien mantuvo encuentros con autoridades educativas y representantes de instituciones de la región.
Los nuevos fondos se suman a otros aportes otorgados días atrás a establecimientos educativos del departamento, con el objetivo de atender necesidades edilicias y mejorar las condiciones de funcionamiento de las instituciones.
Obras en la EESO N° 315 y la Escuela N° 6051
Durante su visita a Vera y Pintado, Borla recorrió la EESO N° 315 “Mariano Moreno”, donde, junto a las autoridades de la institución, hizo entrega de un FANI por $1.193.194.
El aporte será destinado al cerramiento con tabiquería en seco y la colocación de una puerta, trabajos que permitirán generar un nuevo espacio de guardado dentro del edificio escolar.
Posteriormente, el senador visitó la Escuela N° 6051 “María Ester Rodríguez de Elguezabal”, que recibió un aporte de $24.789.452.
En este caso, los fondos serán utilizados para realizar el cambio de la cubierta de tejas en la zona del faldón interno oeste del ala este del edificio, una intervención destinada a mejorar las condiciones edilicias del establecimiento.
En conjunto, los dos aportes representan una inversión de $25.982.646 en infraestructura educativa para la localidad.
Recorrida institucional por Pedro Gómez Cello
La agenda del senador continuó en Pedro Gómez Cello, localidad ubicada unos kilómetros al norte de Vera y Pintado, en el límite con el departamento Vera.
Allí, junto al presidente comunal Romeo Diettiere, mantuvo un encuentro con representantes de distintas instituciones intermedias de la localidad y recorrió obras públicas que lleva adelante la actual gestión comunal.
La recorrida forma parte de una agenda de actividades desarrollada en distintas localidades del departamento San Justo, con eje en el seguimiento de obras, las necesidades de las instituciones y la gestión de recursos para infraestructura.
Otro aporte para infraestructura en el Instituto 20
A comienzos de esta semana el Senador Rodrigo Borla recorrió con el Director de esa casa de estudios ubicada en el barrio La Florida de la ciudad cabecera, Aldo Ruíz, varios sectores del edificio en el cuál se invertirá el aporte del FANI que el legislador radical entregara en la oportunidad.
Se trata de un aporte total de $ 3.830.000,00 para reparaciones de revoques y fisuras.