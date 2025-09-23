Rosario

Bibliotecas populares: entre la contención cultural en medio de la crisis y los intentos de recorte de Nación

A 155 años de la ley que dio origen a las bibliotecas populares, las instituciones rosarinas celebran en medio de la crisis y luego del freno de un decreto del gobierno nacional que buscaba recortar su autonomía. Espacios culturales y comunitarios siguen siendo refugio y contención para los barrios.