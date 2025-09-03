Boletín oficial

El Gobierno restituyó las normas derogadas por los DNU rechazados

Se trata de cinco decretos desregulatorios que el Ejecutivo dictó en uso de las facultades delegadas por la ley Bases, pero que el Congreso luego dejó sin efecto. Son los que afectaban, entre otros institutos, al INTA, el INTI, el Banco de Datos Genéticos y el régimen de la Marina Mercante. La restitución fue por dos nuevos DNU, para evitar el "vacío legal".