DNU rechazados: el Gobierno avisó que no retrocederá con las reformas

Se trata de los cambios en Vialidad, INTA e INTI, organismos culturales, Banco de Datos Genéticos y marina mercante. Dudan de poder impedir que el Senado los deje sin efecto. Pero, según Francos, las medidas ya fueron tomadas en uso de facultades delegadas y son válidas.