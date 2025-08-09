Milei anunció dos medidas para "amurallar" el déficit cero

En cadena nacional puntual, desde las 21, el presidente Javier Milei brindó un mensaje a todos los argentinos luego de las definiciones del Congreso en proyectos de financiamiento de diversos puntos sensibles.
"No vamos a volver atrás", remarcó el presidente en el mensaje acompañado por Luis Caputo y el equipo económico. "No se dejen engañar por los que llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir", agregó.
En cadena nacional puntual, desde las 21, el presidente Javier Milei brindó un mensaje a todos los argentinos luego de las definiciones del Congreso en proyectos de financiamiento de diversos puntos sensibles.
En ese sentido, el Jefe de Estado consideró: "Nosotros vinimos a acomodar la economía de raíz, sin atajos ni gradualismo". Y agregó: "La inflación va camino a desaparecer a mitad del año que viene".
Y luego lanzó: "Cerca de seis millones que no tenían para comer, hoy comen". Posteriormente, aseguró: "No se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo".
"No se dejen engañar por los que llevaron al país al pozo del que estamos intentando salir", sumó Milei en su discurso.
"Usando causas nobles como excusas, el Congreso aprueba leyes que llevan a la quiebra nacional", consideró el presidente.
"Emitir dinero no genera riqueza sino que la destruye, porque le quita valor al circulante", agregó el mandatario nacional.
"El Congreso impulsa gastos sin importarle su fuente de financiamiento", aseguró.
“Creo que he dejado muy en claro la elección ante la cual hoy nos enfrentamos como país. tenemos que elegir entre la responsabilidad o el realismo mágico. entre hacer lo correcto aunque implique tener paciencia, o tomar el “atajo” e inevitablemente volver a chocar".
Luego anticipó dos medidas para "amurallar" déficit cero y "la política monetaria de este gobierno"
"El lunes firmaré una instrucción para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria", anunció.
Se trata en la práctica, de bloquear la posibilidad de apelar a la emisión monetaria como vía de financiamiento de los déficits fiscales.
La segunda medida va más allá y propone cambiar el marco legal. Milei adelantó que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley para penalizar la aprobación de presupuestos que incurran en déficit fiscal.
El texto establecerá una regla fiscal estricta que exija al sector público alcanzar siempre equilibrio o superávit financiero. Si se plantea aumentar el gasto o reducir ingresos, el mismo proyecto deberá prever un ajuste proporcional para mantener el resultado fiscal.
“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, tienen que decir de dónde sale y a quién se lo sacan”, remarcó Milei. Además, el proyecto incluirá sanciones penales a los legisladores y funcionarios que no respeten la regla.
Las primeras reacciones llegaron desde las redes sociales. El propio ministro Caputo posteó: "Super mega giga discurso del Presidente. Argentina será próspera, aunque algunos en el Congreso no lo quieran!"
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.