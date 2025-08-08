El mileísmo definió sus alianzas electorales y mantiene el optimismo en la puja con el peronismo

La Casa Rosada fue el centro operativo desde donde se fueron tomando las decisiones para cerrar las alianzas que La Libertad Avanza conformó en Capital Federal y en las provincias donde se tejieron acuerdos de cara a octubre, varios de ellos adelantados a la fecha límite de este jueves 7 de agosto en el contexto de la movilización por Paz, Pan y Trabajo convocada por la UTEP y la CGT. Esas primeras fueron selladas con los radicales, Leandro Zdero del Chaco y el mendocino Alfredo Cornejo. Siguieron las que se cerraron con Rogelio Frigerio (PRO) en Entre Ríos y Claudio Poggi del PJ no kirchnerista. El ex Juntos por el Cambio, Marcelo Orrego de San Juan, decidió enfrentarse a los libertarios y peronistas.
Pasado el mediodía de este jueves, una de las cuentas de prensa del Gobierno central envió a los periodistas acreditados en Balcarce 50 un comunicado oficializando la coalición con el macrismo en la CABA. El documento expresa textualmente que “ambos partidos trabajarán en conjunto hasta el 2027 para consolidar a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el Presidente Javier G. Milei lidera desde diciembre de 2023”.
El texto agrega: “Dicho acuerdo implica además el compromiso de ambas bancadas de evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y la pobreza”. A esto se añadió una publicación en X de la Secretaria General de la Presidencia, que en su calidad de titular partidaria agradeció a Mauricio Macri y a Ritondo: “Nada es más importante que defender el rumbo. No vamos a permitir que recuperen poder los que quieren volver a destruir el país”, sentenció. El expresidente devolvió el gesto por la misma red social.
Pocas horas antes, en la Cámara baja habían recibido media sanción -entre otras cosas y por amplia mayoría- el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, que procura atender también las necesidades del Hospital Garrahan. Iniciativas que, de la misma manera que el vetado aumento jubilatorio y la emergencia en el área de discapacidad, son vistas por el mileísmo como “un intento de atentado contra equilibrio fiscal”, algo que hizo que el jefe de Estado convocara a una reunión inesperada de su gabinete el mismo jueves a las 16 hs ante el preocupante escenario parlamentario, que promete un panorama antivetos que se potenciará a partir de la semana que viene -en comisiones- y en el recinto, probablemente, el 20 del corriente mes.
En campaña
Camino a los comicios bonaerenses que se adelantaron al 7 de septiembre por primera vez en la historia -y que inevitablemente se nacionalizaron- no tardó mucho en difundirse la preanunciada foto de Javier y Karina Milei junto a los cabezas de lista de las ocho secciones electorales en la provincia de Buenos Aires. El distrito elegido fue Villa Celina en el populoso municipio de La Matanza. Acompañan la postal, el armador y presidente de LLA provincial, Sebastián Pareja, su igual de Propuesta Republicana, Cristian Ritondo, y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que se sumó a sostener una amplia bandera en la que postularon un nuevo eslogan: “Kirchnerismo nunca más”. Las últimas dos palabras, alusivas al informe de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas) entregado al ex mandatario Raúl Alfonsín en referencia a los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura militar.
La imagen tiene por objetivo abrir la campaña en el territorio que gobierna Axel Kicillof y visibilizar a los postulantes menos conocidos. Entre ellos, el economista Oscar Liberman, que primerea la boleta violeta en la Sexta sección; a la concejal del PRO Natalia Blanco, que juega en la Segunda; a Alejandro Speroni, de la Séptima, y que es subsecretario legal del Ministerio de Economía de la Nación, y por la Cuarta, a Gonzalo Cabezas, subsecretario de la Jefatura del Interior. No requieren ese tipo de presentación, el diputado José Luis Espert, quien liderará la boleta libertaria en esos pagos; el actual intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, que encabeza la Primera Sección; su homólogo de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, listo para competir en la Quinta; Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial con cargo en el Ministerio de Defensa -y que peleará en la Octava-, y Maximiliano Bondarenko, el ex comisario de la Policía Bonaerense -y concejal de Florencio Varela- que hasta hace unas semanas era un ignoto dirigente, pero que el ministro de Seguridad de la PBA, Javier Alonso, puso en el ojo de la tormenta mediática al denunciarlo por una presunta conspiración que buscaría obtener el control de la principal fuerza uniformada del país junto a otro grupo de efectivos en actividad y retirados.
El oficialismo nacional firmó alianzas electorales en otras seis provincias. Ellas son Córdoba; La Pampa; Río Negro; Tierra del Fuego; Misiones y Tucumán. En las comarcas mediterráneas se integró a un espacio junto al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID); el Frente Cívico de Córdoba y ‘Primero la Gente’. Entre tanto, en la sede del Poder Ejecutivo, uno de los hombres del entorno de los Milei sostuvo que “ganaremos las elecciones. La gente se dará cuenta de quién es mejor”. Consultado sobre las diatribas del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien pidió “salir del chiquero de las descalificaciones y el odio”, a la vez que pidió por ingresos dignos para los jubilados y salió en defensa del sector de discapacidad y quienes "revuelven los tachos de basura para comer”, la misma fuente planteó: “Hemos estado frente a planteos más duros”. En línea con eso, el funcionario se animó a garantizar que “más allá de todos estos reclamos los vetos que firmó el Presidente se mantendrán”.
Por su lado, el peronismo, con algunos matices internos, mantuvo el armado de ‘Fuerza Patria’ bajo la égida de Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa. En la Ciudad de Buenos Aires, se incluyó en el compendio del PJ porteño a la estructura del ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y a Principios y Valores que responde al ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.
Los popes libertarios siguen viendo al justicialismo diez puntos por debajo de su marca, que lograron imponer con color y sello propio en las boletas en las que se pactó con otras fuerzas. A partir de ahora -al igual que las demás coaliciones- resta definir los nombres de quiénes estarán en las nóminas. Una discusión que debe cerrarse antes de que finalice el domingo 17 de agosto. Fecha límite para dichas presentaciones, y que, como plantean propios y extraños, será para alquilar balcones.
