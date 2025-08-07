Video: las respuestas virales de Diana Mondino sobre Javier Milei

La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, volvió a quedar en el centro de la polémica por sus respuestas en una tensa entrevista con la cadena internacional Al Jazeera, donde fue consultada por las declaraciones más brutales del presidente Javier Milei.
"No tiene que gustarme"
El momento más incómodo se produjo cuando el periodista Mehdi Hasan le leyó al aire una de las frases más controvertidas del mandatario: aquella en la que afirmó que "el Estado es el pedófilo en el jardín de infantes con los nenes encadenados y bañados en vaselina".
Tras leer la cita, el entrevistador le preguntó directamente a la ex funcionaria: "¿Cómo hizo para trabajar para este tipo?".
La primera reacción de Mondino fue intentar desviar la conversación hacia la economía. Sin embargo, ante la insistencia del periodista para que justificara "esa actitud" del Presidente, la ex canciller lanzó una respuesta que se viralizó de inmediato: "Bueno, pero no me voy a casar con él. No tiene que gustarme".
"Carlos siempre tiene razón”
En otro tramo de la entrevista, ante la pregunta directa del periodista, "¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?", la ex canciller respondió con ironía: "Tal vez tienen un gato", pero en ningún momento negó la premisa sobre el mandatario argentino.
Mondino fue entrevistada por Mehdi Hasan para Al Jazeera,
El periodista insistió, citando al economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el "desbalance mental de Milei se volvió evidente". Cuando Hasan le preguntó directamente a Mondino si creía que el presidente era mentalmente inestable, la ex funcionaria respondió con evasivas.
"Trabajé con ambos", dijo, y ante la presión del entrevistador, reconoció que "Carlos siempre tiene razón", aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.
Mondino y Milei, en una imagen de archivo.
El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: "¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés". Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.