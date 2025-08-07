"Kirchnerismo Nunca Más": Milei comenzó la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con un particular lema

En un gesto que ha desatado una fuerte controversia, el partido La Libertad Avanza, con el presidente Javier Milei a la cabeza, lanzó su campaña electoral en la Provincia de Buenos Aires bajo la consigna "Kirchnerismo: Nunca Más".
El presidente posó para una foto junto a sus candidatos en Villa Celina sosteniendo una bandera con un slogan utilizado por la ingeniería libertaria para inaugurar la batalla cultural en la contienda contra Fuerza Patria.
El slogan "Nunca Más" ha sido un pilar fundamental en la consolidación de la democracia argentina, simbolizando el repudio unánime a las atrocidades cometidas durante la última dictadura militar. La elección de este lema por parte de La Libertad Avanza para referirse al kirchnerismo generó fuertes críticas.
La frase, que replica la tipografía del histórico informe de la CONADEP sobre los crímenes de la dictadura, ha sido interpretada por varios sectores como una banalización de la lucha por los derechos humanos y ha generado un amplio debate en el ámbito político.
Esta foto no tardó en viralizarse en las redes sociales: tanto usuarios, como dirigentes de la oposición, cuestionaron duramente la estrategia, acusando al oficialismo de trivializar un concepto de profundo valor histórico y moral para la sociedad argentina.
El lanzamiento de la campaña tuvo un marco particular: un basural en La Matanza, un distrito considerado un bastión del peronismo. La elección de este lugar no fue casual, ya que busca simbolizar una crítica a la gestión de este espacio político en el conurbano bonaerense.
Con fuertes críticas a lo que denominan “el curro” de los derechos humanos, La Libertad Avanza y el PRO lanzaron esta campaña que generó polémica en redes, de cara a los comicios del 7 de septiembre, en primera instancia, y con las nacionales del 26 de octubre como parada final.
En pleno diseño de la estrategia que aspira a nacionalizar el debate y polarizar con el peronismo en su bastión fundacional, coordinaron como primera actividad el retrato de presentación de los 8 representantes junto al libertario en territorio adverso, escoltado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Integran la imagen en las tierras del intendente Fernando Espinoza, los cabeza de listas Diego Valenzuela (Primera), Natalia Blanco (Segunda), Maximiliano Bondarenko (Tercera), Gonzalo Cabezas (Cuarta), Guillermo Montenegro (Quinta), Oscar Liberman (Sexta), Alejandro Speroni (Séptima) y Francisco Adorni (Octava).
Completan el retrato el diputado y candidato para las nacionales, José Luis Espert; el armador bonaerense, Sebastián Pareja; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se perfila para competir en las nacionales; y el titular del PRO bonaerense, Cristian Ritondo.
Todos los referentes, incluso los amarillos, portan un buzo violeta que tiene las siglas de La Libertad Avanza y el logo del espacio. Rápidamente, en el campamento del PRO aclaran que se trata del nombre del frente que los nuclea.
En simultáneo con la publicación de la fotografía, ambos espacios difundieron en redes sociales un comunicado que oficializa el acuerdo electoral y revela una futura cooperación en el Congreso.
"Ambos partidos trabajarán en conjunto hasta 2027 para consolidar, a través de sus representantes en el Congreso de la Nación, la agenda de reformas que el presidente Javier Milei lidera desde diciembre de 2023", señalaron las dos fuerzas.
El plan para la contienda electoral se centrará en la figura del líder libertario, quien recorrerá de manera estratégica y segmentada distritos específicos para encarnar la polarización contra el gobernador provincial, Axel Kicillof.
Poco después de que la presentación del equipo bonaerense se volviera viral, el presidente publicó un mensaje en sintonía en sus redes sociales: “Kirchnerismo vs Libertad”, replicando el lema que le aseguró la victoria a su vocero presidencial, Manuel Adorni, en las elecciones de mayo.
