Tres expedientes

Estados Unidos publicó archivos secretos sobre Bigfoot y luego los bloqueó: ¿existe Pie Grande?

Bigfoot, Sasquatch, Pie Grande, Yeti americano o el Hombre Salvaje: la legendaria criatura también es conocida como Skunk Ape, entre otras denominaciones. El Servicio Forestal de Estados Unidos desclasificó tres documentos con testimonios, investigaciones y supuestas huellas que reavivaron el misterio sobre su existencia.