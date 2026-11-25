La leyenda de Bigfoot volvió a instalarse en la agenda de Estados Unidos después de que el Servicio Forestal (USFS, por sus siglas en inglés) publicara tres documentos históricos relacionados con presuntos encuentros con esta criatura.
Estados Unidos publicó archivos secretos sobre Bigfoot y luego los bloqueó: ¿existe Pie Grande?
Bigfoot, Sasquatch, Pie Grande, Yeti americano o el Hombre Salvaje: la legendaria criatura también es conocida como Skunk Ape, entre otras denominaciones. El Servicio Forestal de Estados Unidos desclasificó tres documentos con testimonios, investigaciones y supuestas huellas que reavivaron el misterio sobre su existencia.
La divulgación se realizó sin anuncios oficiales y luego fue bloqueada, lo que sumó un nuevo capítulo a una historia que desde hace décadas despierta curiosidad, temor y controversia.
Los archivos fueron incorporados el 15 de octubre a la sala de lectura de la Ley de Libertad de Información (FOIA), el mecanismo que permite acceder a documentación pública del Gobierno estadounidense. Bajo el título "Expedientes sobre el Bigfoot/Sasquatch", reúnen investigaciones oficiales, testimonios personales y recortes periodísticos sobre supuestas apariciones en zonas boscosas del país.
Aunque la publicación despertó expectativas entre los seguidores del fenómeno, los documentos no contienen pruebas científicas que permitan confirmar la existencia de Pie Grande.
Qué dicen los documentos que Estados Unidos publicó sobre Bigfoot
Los tres expedientes -ahora bloqueados- abarcan episodios ocurridos en distintas décadas y tienen como escenario principal regiones del noroeste estadounidense, donde se concentra buena parte de los relatos sobre la criatura.
El material más técnico corresponde a una investigación de 1982 sobre unas huellas encontradas en la cuenca de Mill Creek, dentro del Bosque Nacional de Umatilla.
El biólogo especializado en fauna Rodney Johnson examinó las marcas y concluyó que no parecían corresponder a un animal bípedo de más de 136 kilos. Entre los elementos que despertaron sus dudas figuraba la distancia constante entre las pisadas, incluso cuando el terreno presentaba pendientes.
Sin embargo, el investigador también destacó que las huellas tenían características naturales y se preguntó de qué manera podrían haber sido falsificadas con semejante precisión.
En una evaluación posterior, Johnson se inclinó por la hipótesis de un engaño elaborado y recomendó cerrar el caso. Consideró que las marcas podían ser el resultado de un "intento muy ingenioso de perpetrar un engaño".
El relato de una cacería que terminó con huellas gigantes en Montana
El segundo documento recupera una historia de 1949, aunque fue escrita décadas después, en 1980, por Leo Kinney.
Según su testimonio, durante una jornada de caza junto a otros tres hombres en la zona de Petty Creek, Montana, el grupo salió a recuperar un alce que había abatido. Sin embargo, al llegar al lugar encontró unas huellas de dimensiones extraordinarias.
Los cazadores también percibieron un olor intenso y escucharon un sonido gutural que no pudieron identificar. Aunque inicialmente pensaron que podía tratarse de un oso, las características de las marcas les generaron dudas.
Kinney sostuvo que aquello parecía haber levantado al alce del suelo y recordó que las huellas continuaban durante unos 800 metros.
Finalmente, los cuatro hombres decidieron abandonar el rastreo. Tiempo después, al conversar sobre lo ocurrido, descubrieron que todos habían experimentado una sensación de temor durante aquel episodio.
El tercer expediente corresponde a 2003 y recopila una noticia sobre el hallazgo de cientos de pisadas en la nieve del condado de Sanders, también en Montana.
Uno de los vecinos, Bob Mesing, siguió el rastro durante casi dos horas. Sin embargo, perdió las marcas cuando llegó a un sector donde había menos nieve. Aunque no pudo determinar qué las había producido, consideró que, si se trataba de una broma, estaba muy bien organizada.
Qué es Bigfoot y por qué también lo llaman Sasquatch o Pie Grande
Bigfoot, conocido en español como Pie Grande, es una criatura legendaria que supuestamente habita en los bosques de América del Norte. Los relatos suelen describirlo como un ser de gran tamaño, cubierto de pelo oscuro, con apariencia similar a la de un simio y capacidad para desplazarse sobre dos piernas.
También recibe el nombre de Sasquatch, una denominación vinculada con las tradiciones de pueblos indígenas de la región del noroeste del continente.
A lo largo del tiempo surgieron otras formas de identificarlo. Entre ellas aparecen Yeti americano, Hombre Salvaje, Skunk Ape —una variante asociada principalmente con los pantanos del sudeste de Estados Unidos— y Grassman, nombre utilizado en algunas zonas del país.
Las descripciones varían según la región y los testimonios, pero suelen coincidir en algunos rasgos: una figura humanoide de gran altura, fuerza considerable, abundante pelaje y huellas de pies mucho más grandes que las de una persona.
La leyenda se popularizó especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, cuando comenzaron a circular fotografías, moldes de pisadas y grabaciones que supuestamente mostraban a la criatura.
¿Existe Pie Grande?: qué dice la ciencia sobre el misterio
Pese a la cantidad de testimonios acumulados durante décadas, la comunidad científica no reconoce evidencias concluyentes de la existencia de Bigfoot.
Hasta el momento no se han presentado restos óseos, muestras biológicas verificables ni otros elementos que permitan identificar a la criatura como una especie animal desconocida.
El antropólogo David Daegling señaló, en declaraciones recogidas por The New York Times, que los documentos difundidos por el Servicio Forestal no representan un avance significativo en la investigación del fenómeno.
Uno de los episodios más conocidos de esta historia ocurrió en 1967, cuando Roger Patterson y Robert Gimlin registraron una filmación en el norte de California. Las imágenes muestran una figura aparentemente cubierta de pelo que camina por un claro del bosque.
El video se convirtió en uno de los registros más famosos asociados con Pie Grande y alimentó durante décadas las discusiones sobre su autenticidad. Sin embargo, su validez continúa cuestionada y distintas investigaciones y producciones audiovisuales sostuvieron que podría tratarse de una persona disfrazada.
El Servicio Forestal de Estados Unidos también organizó un encuentro sobre Bigfoot
La publicación de los documentos no fue la única actividad reciente del organismo vinculada con la criatura.
El 8 de octubre, el Servicio Forestal organizó una actividad titulada "Pie Grande en tu patio trasero" en el Bosque Nacional de Stanislaus, en California, cerca del Parque Nacional Yosemite.
La convocatoria despertó tanto interés que las localidades disponibles se agotaron. Durante el encuentro se reprodujeron grabaciones de supuestos aullidos y se presentó un mapa con presuntos avistamientos registrados en la región.
Kathy Strain, arqueóloga del bosque y defensora de la posibilidad de que Bigfoot exista, mencionó unos 65 supuestos avistamientos en el área occidental de Sierra Nevada.
De todas maneras, la institución evitó pronunciarse sobre la existencia de la criatura y destacó el valor de estas historias como parte del patrimonio cultural y de las tradiciones indígenas.
Más de 16.000 reportes de supuestos encuentros con Pie Grande
El interés por Bigfoot sigue vigente incluso entre quienes cuestionan las pruebas más conocidas. Una muestra de ello es el Bigfoot Mapping Project, una iniciativa que reúne más de 16.000 reportes de presuntos encuentros, huellas y rastros atribuidos a la criatura.
A esa recopilación se suman museos, asociaciones de aficionados, producciones audiovisuales y comunidades que investigan cada nuevo testimonio.
La reciente publicación de los archivos oficiales estadounidenses volvió a poner el fenómeno en el centro de la conversación. Sin embargo, por ahora no modificó el escenario científico: los documentos permiten conocer cómo se registraron y analizaron algunos episodios, pero no demuestran que Pie Grande exista.
Más de medio siglo después de las imágenes que hicieron famoso al supuesto habitante de los bosques norteamericanos, el misterio continúa abierto.