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El Pentágono reveló nuevas imágenes de objetos voladores no identificados

Captura de pantalla de un video difundido por el Departamento de Guerra que muestra lo que parece ser un objeto desconocido moviéndose por los cielos en algún lugar de Oriente Medio.

Fuente: Departamento de Defensa de EEUU.Fuente: Departamento de Defensa de EEUU.
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Un video muestra al ejército estadounidense rastreando lo que parece ser un objeto misterioso que sobrevuela Oriente Medio en 2025.

El Pentágono publica imágenes de UAP (fenómeno aéreo no identificado) de un objeto volador no identificado misterioso.

Estas imágenes de 2025, captadas por un sensor electroóptico e infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense, fueron publicadas por el Departamento de Defensa.

La última tanda de materiales sobre fenómenos aéreos no identificados (FANI, por sus siglas en inglés) publicados por el gobierno de EE. UU. incluye un vídeo de lo que parece ser un objeto que atravesó los cielos el año pasado sobre Oriente Medio.

Detalles del video captado en 2025

"El Comando Central de los Estados Unidos presentó un informe sobre un fenómeno anómalo no identificado a la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés), que consiste en 1 minuto y 39 segundos de grabación de vídeo de un sensor electroóptico e infrarrojo a bordo de una plataforma militar estadounidense en 2025", señaló el Departamento de Guerra.

U.S. President Donald Trump walks at Newark Liberty International Airport as he travels en route to Trump National Golf Club Bedminster, in Newark, New Jersey, U.S., August 7, 2026. REUTERS/Elizabeth FrantzEl presidente Donald Trump declaró a principios de este año en una publicación de Truth Social que pediría la publicación de dicho material.

La descripción del video indica: "El sensor se desplaza para rastrear un área de contraste de izquierda a derecha en el fondo, manteniéndola generalmente centrada dentro del encuadre. El sensor ajusta el modo de captura y el nivel de aumento varias veces".

Mirá tambiénEl Pentágono desclasifica un nuevo lote de archivos sobre ovnis con reportes recientes cerca de China

Captura de pantalla de un video difundido por el Departamento de Guerra que muestra lo que parece ser un objeto desconocido moviéndose por los cielos en algún lugar de Oriente Medio. (Departamento de Guerra de EE. UU.)

Declaraciones oficiales sobre la desclasificación

El asistente del secretario de guerra para asuntos públicos y portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, declaró el viernes: "Hoy, el Departamento de Guerra publica la quinta entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) como parte del Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE)".

El presidente Donald Trump declaró a principios de este año en una publicación de Truth Social que pediría la publicación de dicho material.

Pentágono - EE UUEl Departamento de Guerra publica la quinta entrega de archivos desclasificados e históricos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados.

«Dado el enorme interés demostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes. ¡DIOS BENDIGA A AMÉRICA!», escribió el presidente en la publicación de febrero en Truth Social .

El sitio web donde el público puede consultar los materiales publicados indica que los archivos contienen asuntos "sin resolver".

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